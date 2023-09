Come frena una F1 a Marina Bay? I segreti del GP Singapore con Brembo

SINGAPORE, QUINDICESIMA TAPPA Mandata in archivio la stagione europea, il tour del mondo inizia ora per la Formula 1 con la gara notturna di Singapore. Sul tracciato stradale asiatico quest'anno ci saranno delle grosse novità, visto che un intero settore lento è stato tolto e quattro curve strette hanno lasciato il posto a un rettilineo, A questo punto tutti gli aspiranti vincitori, e su questa pista sono parecchi vista la difficoltà di sorpasso, dovranno spulciare per bene i dati della Brembo - l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti a quasi tutta la griglia della Formula 1. Ecco tutti i segreti del nuovo layout del circuito che ospiterà il GP di Singapore questa domenica, di seguito troverete la carta d'identità, i dati delle frenate principali e un focus video sulla frenata più severa di Marina Bay. Buona lettura!

I SEGRETI DEL CIRCUITO DI MARINA BAY

La carta d'identità della pista

L’ultima gara estiva della Formula 1 ha come teatro Singapore, prima di tre tappe asiatiche di fila. Il GP Singapore è uno dei pochi in calendario in cui Max Verstappen non ha mai conquistato la vittoria, nonostante ci abbia corso 6 volte. Secondo i tecnici Brembo il Marina Bay Street Circuit rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4 complice il ritmo serrato, come testimonia la media oraria sul giro vicino ai 190 km/h in caso di asfalto asciutto e la mancanza di adeguati spazi per il raffreddamento, in quanto il rettilineo più lungo misura appena 832 metri. ​

Categoria di frenata : Hard (4 su 5)

: Hard (4 su 5) Tempo speso in frenata : 21%

: 21% Lunghezza circuito 4.911 metri

4.911 metri Numero di giri : 62

: 62 Numero di frenate : 12

: 12 Le tre curve più impegnative: curva 14, curva 1 e curva 7.

Tutte le frenate

A Singapore record di frenate e di carico sul pedale

Rispetto al Circuit de Monaco che misura appena 3.337 metri, il Marina Bay Street Circuit è più lungo di 1,7 km eppure il numero delle frenate per giro non è così differente: sono 12 nel Principato di Monaco, così come a Baku e a Suzuka, ma il record spetta a Singapore con 15. Dalla partenza alla bandiera a scacchi del GP Singapore ciascun pilota esercita un carico totale sul pedale del freno di quasi 105 tonnellate e mezza, il doppio di Suzuka nonché il primato stagionale. D’altro canto in 9 frenate si superano i 100 kg con decelerazioni di almeno 3,4 g per ciascuna di queste staccate: valori importanti che richiedono una resistenza e una muscolatura non comuni.

Delle 15 frenate del Marina Bay Street Circuit 4 sono classificate dai tecnici Brembo come impegnative per i freni, 5 sono di media difficoltà e le altre 6 sono light.

La frenata più impegnativa*

La frenata più impegnativa è alla curva 14: le monoposto passano da 289 a 90 km/h in 2,28 secondi in cui percorrono appena 96 metri. In questo punto i piloti sono soggetti ad una decelerazione di 4,8 g ed esercitano un carico di 153 kg sul pedale del freno

*​In copertina il video dedicato alla frenata più impegnativa del circuito

I consigli per i gamers

Affrontare nel modo migliore la curva 14 del GP Singapore non è così scontato perché l’assenza del sole, i lampioni e il grattacielo di fronte moltiplicano le luci. Per fortuna sul lato sinistro, sui paletti, sono posti gli indicatori di distanza. Si supera quello dei 150 metri e ci si prepara a dar fondo a tutta la potenza frenante ai 100 metri, scalando fino alla seconda marcia. Chi dovesse arrivar lungo può comunque beneficiare della via di fuga.

