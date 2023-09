Vasseur fa festa senza illusioni: "Oggi non diventiamo campioni, a Suzuka si riparte da zero"

Il volto della felicità è stampato sulla faccia di Frederic Vasseur, che si gode la prima vittoria in Ferrari e, più in generale, dell’intera carriera in Formula 1. Un successo, quello portato a casa da Carlos Sainz a Singapore, sudato e sofferto fino all’ultima curva, e forse anche per questo ancora più bello. “È una grande emozione – ha spiegato il manager francese ai microfoni Sky dopo la bandiera a scacchi – che arriva dopo una prima parte di stagione difficile. Abbiamo però reagito bene e sono più che contento, devo ringraziare Carlos che è stato eccezionale nella gestione, ma anche il team che ha lavorato bene in fabbrica e in pista”.

F1 GP Singapore 2023, Marina Bay: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) festeggia la vittoria

PARTITA A SCACCHI Il team principal del Cavallino ha poi analizzato le strategie che hanno permesso allo spagnolo di raccogliere il successo: “Il piano era mettere le due auto davanti a inizio gara, ed è per questo che abbiamo montato le Soft a Leclerc. Poi purtroppo c’è stata la Safety Car e quando Charles è rientrato ha perso tempo e posizioni a causa del traffico. Nella fase finale sapevamo di dover fare 40 giri con le Hard, e quindi la gestione era la cosa più importante. Carlos ha gestito per tutta la gara e l’ha fatto molto bene. La Mercedes? Sapevamo che avevano un set di Medium in più di noi e che saremmo stati a rischio in caso di una Safety Car o di una Virtual Safety Car, che poi si è verificata. Ma il passo era comunque sufficiente per tenerli dietro. Non con grande margine, ma comunque sufficiente…”.

F1 GP Singapore 2023, Marina Bay: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

VERSO SUZUKA Vasseur ha poi parlato delle prossime tappe, spiegando come a Suzuka la situazione potrebbe essere sensibilmente diversa: “Se guardiamo la prima parte della stagione, siamo andati bene sulle piste ad alta velocità come Spa, Montreal, Monza e Spielberg, mentre abbiamo sofferto su quelle lente. Singapore non è un circuito veloce, ma qui però conta di più la gestione della temperatura e delle gomme, ed è in questo che abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo fatto passi avanti ad esempio dopo Zandvoort dove abbiamo migliorato la comprensione dell’auto, ma non dobbiamo trarre conclusioni. Qui abbiamo fatto bene, ma Suzuka è un altro weekend e si ripartirà da zero. Oggi non diventiamo campioni del mondo, facciamo passi avanti e ce li godiamo, ma la prossima settimana si riparte da zero”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/09/2023