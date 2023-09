Singapore invasa dai varani: Alonso ne investe uno

Inizio di weekend movimentato a Marina Bay, sede del GP Singapore. La prima sessione di prove libere è stata disturbata dall'invasione di pista di almeno un paio di varani, costringendo i commissari di pista a sventolare le bandiere gialle per segnalare il possibile pericolo. Un episodio non nuovo per la gara asiatica, tanto che Max Verstappen sfrecciando accanto a uno degli esemplari ha commentato via radio sottolineando come fosse di dimensioni più piccole rispetto a quello che si era concesso una passeggiata sul circuito nell'edizione del 2016 e che lui aveva soprannominato ''Godzilla''.

ALONSO KILLER Se il varano visto da Verstappen e altri piloti è riuscito a uscire dalla pista indenne, non sembra essere andata nello stesso modo per un altro esemplare. Quest'ultimo, probabilmente il più grande tra quelli inquadrati dalle telecamere, dopo essere sceso da un lato del tracciato ha deciso di rientrare in pista. Una decisione che si è rivelata fatale, come in diretta suggeriva il fatto che in quel punto le bandiere gialle sono state sostituite dalle bandiere rosse e gialle che segnalano una superficie scivolosa. I dubbi sono stati purtroppo dipanati da un successivo video emerso al termine della sessione: dall'onboard camera di Fernando Alonso si vede infatti lo spagnolo che, in maniera del tutto involontaria approcciando curva 9, finisce per passare con una ruota sopra allo sfortunato animale. Il video, che non possiamo inserire direttamente per questioni di diritti tv, è visibile a questo link.

SERA PIU' TRANQUILLA La situazione dovrebbe essere meno problematica nelle sessioni serali, compreso il gran premio di domenica, quando con il calare del sole i varani non vanno più alla ricerca di un posto in cui crogiolarsi al caldo. Una necessità che per uno di loro oggi si è rivelata fatale.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/09/2023