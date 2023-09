Gli ascolti tv del GP Singapore 2023

Al quindicesimo gran premio dell'anno si è finalmente interrotto il dominio della Red Bull e, per la gioia degli appassionati italiani, è stata la Ferrari a cogliere un risultato che fino alla scorsa settimana sembrava impossibile. Come sempre, quando le prestazioni della Scuderia di Maranello sono positive anche gli ascolti tv ne beneficiano: nel caso della gara di Marina Bay, anche l'esito della gara incerto fino all'ultimo giro ha contribuito a mantenere elevato il numero di telespettatori medi.

I NUMERI Per quanto riguarda la diretta delle 14 sui canali di Sky Sport, questa settimana abbiamo a disposizione solo il dato relativo a Sky Sport Uno. Gli spettatori medi sono stati 472.000, per il 4% di share. Considerando gli ascolti medi del canale Sky Sport F1, si può tranquillamente ipotizzare che il totale di sintonizzati sui canali satellitari sia andato ben sopra al milione. La differita delle 18 su Tv8 ha raccolto invece 1.538.000 spettatori con il 13.3% di share. Escludendo Monza che era stata trasmessa in diretta, si tratta di un bel balzo in avanti rispetto ai precedenti gran premi: il GP Olanda si era fermato a 984.000 spettatori, quello del Belgio era arrivato a 1.199.000, cifra che rappresenta all'incirca la media annua delle differite.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Il prossimo fine settimana sarà ricco di eventi motoristici. La F1 aprirà le giornate con il GP Giappone e domenica il semaforo verde sarà alle 7 ora italiana. Per chi non vorrà svegliarsi presto per seguire la diretta sui canali Sky Sport, l'appuntamento è con la replica su Tv8 in programma alle 16:30. Di scena anche la MotoGP con il GP India trasmesso in diretta alle 12 sia da Sky Sport sia da Tv8, mentre sullo stesso canale alle 14 si potrà vedere in diretta anche la gara di Superbike in programma ad Aragon.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/09/2023