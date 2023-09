F1 GP Singapore 2023, PL1 - La Ferrari parte bene, Leclerc 1° davanti a Sainz

La Ferrari comincia con il giusto piglio il weekend del Gran Premio di Singapore: sulla pista (rinnovata e più veloce che in passato) di Marina Bay, è stato infatti Charles Leclerc a centrare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del fine settimana, con 78 millesimi di vantaggio sul compagno Carlos Sainz. Alle spalle delle due SF-23 troviamo il ''solito'' Max Verstappen, che paga un gap di un decimo ma è apparso comunque un po' meno a proprio agio - per quanto poco possa valere in una sessione di FP1 - del solito al volante della sua RB19.

PERICOLO LUCERTOLE Ai piedi del ''podio virtuale'' troviamo poi la McLaren di Lando Norris, in pista con tante novità tecniche per affrontare al meglio la terza e ultima fase della stagione, e le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Un po' più attardato Fernando Alonso, ottavo e dietro alla seconda Red Bull di Perez, ma con oltre sei decimi di gap dalla vetta. Per il resto, la sessione è stata condizionata dalla presenza (non è una novità a Marina Bay) di alcune grosse lucertole, che in un paio di occasioni hanno attraversato la pista costringendo la Direzione gara a esporre le bandiere gialle.

RISULTATI E APPUNTAMENTI La Formula 1 torna in pista nel pomeriggio di venerdì 15 settembre, con le prove libere 2 del GP Singapore 2023 che vi raccontiamo in diretta su MotorBox a partire dalle 14.45 (semaforo verde alle 15.00). Nell'attesa, qui trovate tutti i risultati e i giri percorsi nella prima sessione di test del weekend di Marina Bay.

12.33 - Mentre in pista è il momento delle consuete prove di partenza in griglia, per noi è il momento di ricapitolare la classifica di questa intensa prima sessione di prove a Marina Bay. E sì, è tutto vero: al comando ci sono le due Ferrari.

12.30 - Bandiera a scacchi, finiscono qui le prove libere 1 del GP Singapore 2023.

12.28 - Gomme Hard usate anche per Leclerc, che in questo finale di sessione si unisce alla compagnia per la simulazione gara con le Pirelli ''bianche''.

12.27 - Ancora bandiere gialle, ancora causate da una grossa lucertola che lentamente attraversa la pista.

12.25 - Intanto Alonso si è un po' migliorato, pur restando molto lontano dalle posizioni che contano: 1:33.974 per Fernando, che adesso paga 6 decimi dal leader Leclerc.

12.22 - Ultimi minuti della sessione che sembra andare verso una conclusione con due Ferrari al comando della lista dei tempi: Sainz, Verstappen, Hamilton e Russell adesso rimettono le Hard per qualche giro di simulazione gara.

12.18 - Deludente invece la simulazione qualifica di Fernando Alonso, che non va oltre il decimo tempo e paga 9 decimi da Leclerc. Lo stesso Leclerc ha effettuato un secondo tentativo, ma ha perso tre decimi nel T2 e non si è migliorato nonostante il record nel primo e nel secondo settore.

12.16 - E in effetti adesso anche Hamilton si migliora: 1:33.540 per il sette volte campione del mondo, che si prende il quarto posto a 190 millesimi da Leclerc. Un po' meglio fa anche Sainz, che sale al secondo posto con meno di un decimo di gap dal compagno...

12.14 - Si migliora la Mercedes con Russell, che si porta a 3 decimi e mezzo da Leclerc, in quarta posizione. Pochi minuti fa, Lewis Hamilton era stato informato del tempo di Charles e aveva esclamato incredulo: ''Otto decimi di ritardo? Ma dove prendiamo tutto questo distacco?''.

12.11 - Charles Leclerc però batte tutti, Verstappen compreso: 1:33.350 con gomme Soft per il monegasco, che rifila 126 millesimi a Max e 172 millesimi all'ex leader Lando. Non male il tempo del ferrarista, perché effettuato al secondo tentativo dopo che nel primo ''push'' il 25enne della rossa aveva abortito per essere andato lungo in curva-1.

12.08 - E infatti Lando Norris si va a riprendere la prima posizione in scioltezza: 1:33.522 per il pilota della McLaren, in pista con la fiancata completamente inondata di vernice fluo per verificare i flussi d'aria generati dalle numerose novità portare in pista dalla scuderia di Woking in questo weekend.

12.06 - Sembra che il pericolo... lucertola sia rientrato e che si possa quindi tornare a spingere per la simulazione qualifica con gomme Soft: Carlos Sainz si prende la miglior prestazione in 1:33.944, ma sta arrivando Norris dopo aver segnato il record nel primo e nel secondo settore.

12.04 - Gomme Soft nuove anche per Norris, Russell, Leclerc, Perez, Hamilton, Sainz, Verstappen, Lawson, Hulkenberg e Sargeant. Ma intanto c'è una bandiera gialla in pista per via della presenza di una grossa lucertola che sta lentamente attraversando il circuito.

12.01 - La classifica dopo la prima mezz'ora di PL1:

11.59 - Bel salto in avanti per Gasly, che sfrutta al meglio le sue Pirelli ''rosse'' portandosi al secondo posto. 1:34.980 per il pilota di casa Alpine. Si lanciano con gomme Soft anche Tsunoda, Piastri e Magnussen.

11.57 - Pierre Gasly è invece il primo pilota a montare le gomme Soft. Insieme al francese dell'Alpine, in pista al momento troviamo anche Alonso (con le Hard) e Bottas con un nuovo treno di Pirelli Medium.

11.55 - Continua a esserci una discreta ressa per il secondo posto, con George Russell che adesso si mette all'inseguimento del leader Norris. 1:35.005 e 229 millesimi di gap dal pilota McLaren per il giovane inglese della Mercedes.

11.53 - Si migliora anche Leclerc, che adesso si riprende il secondo posto con 3 decimi di ritardo da Norris.

11.51 - Ancora meglio, e stavolta è un miglioramento deciso, fa Lando Norris, con gomme Medium: 1:34.776 per l'inglese della McLaren, che rifila mezzo secondo abbondante a Sergio Perez (che però ha le Hard).

11.49 - Lewis Hamilton si mette al comando della sessione in 1:35.571 (con gomme Hard): alle sue spalle adesso c'è Sainz, che paga 22 millesimi, con Leclerc a un decimino dal sette volte campione del mondo di casa Mercedes.

11.47 - Un saluto anche da parte nostra a Daniel Ricciardo, che non è ancora in grado di tornare al volante della sua AlphaTauri, ma questo weekend è comunque al muretto per supportare la squadra. Al suo posto, come già visto a Zandvoort e Monza, c'è il giovane Liam Lawson.

11.45 - Il fatto che sia un buon inizio per la Ferrari lo certifica anche il tempo di Max Verstappen: il campione del mondo è terzo, a 98 millesimi da Leclerc a parità di gomme Hard. Intanto si migliora anche Norris, che si riporta al secondo posto, con 9 millesimi di ritardo da Charles.

11.43 - Le due Ferrari al comando della sessione: 1:35.683 per Charles Leclerc, che batte per 35 millesimi il compagno Carlos Sainz. Norris, che però ha girato con le Medium e non con le Hard come i due ferraristi, scivola così al terzo posto con 99 millesimi di ritardo.

11.39 - In effetti Stroll è l'unico pilota fermo in questa prima, intensissima, parte di sessione. Nel frattempo è Norris a migliorare ulteriormente il proprio tempo, portandosi sul piede dell'1:35.782. Poi Sainz e Leclerc, che pagano rispettivamente 3 e 6 decimi, ma con gomme Hard.

11.36 - Inizio di sessione abbastanza intenso, visto che già tutti e venti i piloti hanno percorso almeno un giro. L'unico senza un tempo cronometrato è Lance Stroll, che è tornato ai box dopo un paio di giri di installazione ed è sceso dalla monoposto. Forse un problema per il canadese dell'Aston Martin?

11.33 - Lando Norris si prende il miglior tempo in 1:37.895, con gomme Medium. Alle sue spalle Gasly, staccato di 96 millesimi a parità di mescole, e Max Verstappen. L'olandese paga 3 decimi scarsi, ma sta usando le Hard.

11.30 - Semaforo verde e si va! Via alle prove libere 1 del GP Singapore 2023, con Valtteri Bottas che è il primo a scendere in pista per i primi giri del weekend.

11.25 - A Marina Bay c'è ancora il sole a illuminare la pista e scaldare l'asfalto, prima che siano le luci artificiali a tornare protagoniste nella sessione di oggi pomeriggio. 44 gradi l'asfalto, 32 l'aria, come sempre in un clima caldo e afoso. C'è anche qualche nuvola, tanto che la Fia parla di un lieve (10%) rischio pioggia per la prossima ora.

11.20 - Con che gomme si presenta in pista la Pirelli? Le più morbide del lotto, le stesse già usate due settimane fa a Monza: le Hard saranno le C3, con Medium C4 e Soft C5.

11.15 - Buon venerdì mattina e buon inizio di weekend a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 1 del GP Singapore 2023: pronti per seguire insieme a noi la prima ora di test del weekend sulla rinnovata pista di Marina Bay? 15 minuti d'attesa, poi i motori torneranno a rombare per il 15esimo weekend della stagione 2023 di Formula 1.