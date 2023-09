GP Singapore 2023: risultati prove libere

Salutata l'Europa, la F1 si sposta in Asia per il GP Singapore, ormai un appuntamento tradizionale della fine di settembre. Il circuito di Marina Bay, che quest'anno si presenta con un layout rinnovato, mette a dura prova piloti e vetture sia per le sue caratteristiche sia per le condizioni climatiche di caldo umido. Lo scorso anno la pole position venne realizzata da Charles Leclerc con il tempo di 1:49.412, mentre la vittoria andò a Sergio Perez.

PL1 - Avvio incoraggiante per la Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che fanno segnare i due migliori tempi nella prima sessione di prove libere del GP Singapore. Seguono, staccati di meno di due decimi, Max Verstappen, Lando Norris e Lewis Hamilton.

F1 GP SINGAPORE 2023, RISULTATI PL1

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.350 25 2 Carlos Sainz Ferrari 1:33.428 0.078 24 3 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:33.476 0.126 22 4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:33.522 0.172 24 5 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.540 0.190 21 6 George Russell Mercedes 1:33.695 0.345 25 7 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:33.725 0.375 22 8 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:33.974 0.624 28 9 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:34.042 0.692 25 10 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:34.066 0.716 24 11 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:34.568 1.218 25 12 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:34.639 1.289 23 13 Alex Albon Williams-Mercedes 1:34.657 1.307 19 14 Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1:34.802 1.452 25 15 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:34.887 1.537 23 16 Liam Lawson AlphaTauri-Honda 1:34.894 1.544 27 17 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1:34.985 1.635 22 18 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1:35.456 2.106 25 19 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:35.474 2.124 22 20 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1:35.778 2.428 24

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/09/2023