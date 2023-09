Ferrari, Vasseur dopo la pole di Sainz: "Felice per Carlos, ma pensiamo a domani"

La Red Bull clamorosamente arranca e la Ferrari ne approfitta conquistando la prima e la terza casella sulla griglia di partenza del GP di Singapore 2023. Un bel sollievo per il team principal di Maranello, Frederic Vasseur, che vede la SF-23 correre veloce anche su un circuito ad alto carico come Marina Bay, dopo le discrete impressioni di un tracciato dalle caratteristiche sensibilmente diverse come Monza. “È stato un buon weekend fin dall’inizio, entrambi i piloti hanno fatto delle ottime prove libere e hanno costruito il passo sin dal principio del fine settimana. Credo che sia questo l’aspetto più importante, visto che si tratta solo di pochi millesimi di differenza con Russell”, ha spiegato il manager francese intervistato da Sky dopo la fine delle qualifiche.

F1 GP Singapore 2023, Marina Bay: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) festeggia la pole position

CARLOS IN CRESCITA Vasseur ha poi elogiato il comportamento di Sainz, alla sua seconda pole position consecutiva, nonché la quarta della carriera: “Non sono sorpreso, è un risultato in linea con quanto fatto a Monza due settimane fa. Anche stavolta, era lì sin dalle libere e in ogni sessione è sempre stato in cima. Sono più che felice per lui, è riuscito a fare il lavoro quando bisognava farlo mettendo tutto insieme nella Q3. Penso che il passo avanti rispetto ai GP precedenti sia stato proprio nell’approccio che ha avuto sin dall’inizio del weekend. Quattro pole in Ferrari come Alonso? Non sono un grande fan delle statistiche, ma sono contento per Carlos perché ha fatto una grande fara a Monza e domani sarà un’altra grande sfida. Singapore è difficile a livello fisico e anche con i sorpassi, vedremo domani”.

VEDI ANCHE

F1 GP Singapore 2023, Marina Bay: Frederic Vasseur (Scuderia Ferrari) a colloquio con Charles Leclerc

COOPERAZIONE NEL BOX Il team principal Ferrari ha poi anche speso parole positive nei confronti di Leclerc, che per il secondo weekend di fila deve incassare il colpo del vedere il compagno in pole position, ma alla fine paga solo pochi millesimi di gap: “Lo spirito di emulazione è sempre qualcosa di positivo anche per Charles, che aveva un punto di riferimento in Carlos. I due si aiutano a vicenda nello sviluppo e nelle analisi curva su curva. Uno era più veloce nel primo e nel terzo settore, l’altro nel secondo, è così che si può progredire e anche sviluppare l’auto in modo da aiutare i piloti nella guida. Alla fine questa è la situazione migliore”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 16/09/2023