McLaren e Williams, livree speciali per il GP di Singapore - Gallery

Entrambe le due storiche scuderie britanniche correranno con una livrea diversa da quella consueta in occasione del Gran Premio di Singapore di questo weekend a Marina Bay. La McLaren e la Williams hanno presentato la colorazione delle monoposto che brilleranno sotto ai riflettori del tracciato asiatico, entrambe griffate da una parte arancione, associata con il nero per la McLaren e con l'azzurro per la Williams. La livrea della Williams, che riprende gli iconici colori del marchio Gulf, sarà mantenuta dal team di Grove anche in occasione delle due uscite successive, a Suzuka (Giappone) e a Losail (Qatar), mentre per quanto riguarda la McLaren siamo alla terza livrea speciale in questa stagione dopo quella ispirata alla Triple Crown per Monaco e Spagna e dopo quella cromata e arancione per il Gran Premio di Gran Bretagna. Anche gli uomini di Woking utilizzeranno i nuovi colori per più di un GP, portandola nuovamente in pista a Suzuka.

COLORI DA SPONSOR E si intrecciano ancora le storie di McLaren e Williams, visto che con una colorazione simile a quella scelta dalla Williams per questa occasione, aveva corso la McLaren a Monaco nel 2021, quando la partnership con Gulf era ancora attiva. Ora invece, la livrea ''Stealth Mode'' è frutto della sponsorizzazione di OKX che ha utilizzato i due colori già prevalenti sulla monoposto MCL36 abbandonando il celeste e utilizzando più nero al fianco del classico papaya. Nelle gallerie le immagini di Williams e McLaren, sia quelle diffuse nei comunicati stampa, sia quelle (per la Williams) raccolte nel paddock di Singapore

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/09/2023