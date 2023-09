L'Artura danza fra i cordoli e celebra i 60 anni di McLaren (video)

Ci hanno pensato due Artura a scrivere il numero "60" in pista per celebrare il compleanno della Casa britannica. E la clip è tutta da guardare

Quest'anno ricorre il 60° anniversario della storica Casa britannica McLaren e, sebbene il costruttore abbia mantenuto un profilo piuttosto basso durante l’anno con moderati accenni a questa importante celebrazione, finalmente ha deciso di dare lustro a oltre mezzo secolo di successi nel motorsport e nella produzione di fuoriserie sportive. Lo ha fatto con una bella clip realizzata sull’aerodromo di Dunsfold con un paio di Artura a gomme fumanti, che hanno messo il suggello ai festeggiamenti. Prima di continuare, guardiamo insieme la clip che è davvero ben riuscita e appassionante.

UNA PLUG-IN DAL CARATTERE FORTE Anche se si potrebbe sostenere che il lancio dell'Artura sia stato messo un po’ in ombra dall’esordio della Ferrari 296 GTB, l'Artura rappresenta comunque un grande passo avanti rispetto alla 570S che ha sostituito nella gamma di casa McLaren. Non solo è il primo modello ibrido dopo l'iconica P1, ma monta anche un nuovo V6 biturbo di 3,0 litri che ha preso il posto del V8 biturbo del modello che ha sostituito. Questo motore è in grado di erogare da solo 585 CV e, se integrato con il motore elettrico da 95 CV, l'Artura è in grado di erogare la bellezza di 680 CV/7.500 giri e 720 Nm/2.250 giri.

Anniversario McLaren: 60 anni festeggiati a ruote fumantiI PILOTI DISEGNANO CON LE GOMME Il video ci ha mostrato le due Artura arancione e blu che danzano fra i cordoli lasciando lunghe virgole nere sulla famosa pista di prova di Top Gear, nel Regno Unito. Avrete certamente notato (anche dall'immagine qui sopra) che le sgommate replicano sull’asfalto il numero “60”, ovviamente non a caso. Non sappiamo chi guidasse le supersportive in quel momento, ma chiaramente si tratta di due piloti molto abili al volante. Anche se l'Artura viene spesso paragonata alla più potente Ferrari 296 GTB, vale la pena ricordare che la McLaren parte da circa 239.000 euro, il che la rende più economica della rivale di Maranello, che ha un prezzo di circa 275.000 euro. Come dire, un bel po’ di optional per personalizzare la supercar inglese a piacimento…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/09/2023