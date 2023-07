Video: 330 km/h su strada con la nuova McLaren. E non siamo in Germania

Tanti si sono indignati quando il miliardario ceco Radim Passer ha raggiunto i 414 km/h su un'autobahn tedesca con la sua Bugatti Chiron. Al video dell'impresa erano seguite polemiche, ma alla fine la bravata non ha avuto conseguenze. Nemmeno una multa. Ma si sa, in Germania alcune autostrade non hanno limiti di velocità. Che cosa succederebbe se qualcuno con il piede pesante, metti un ex pilota di F1 come Stefan Johansson, compagno di squadra di Michele Alboreto in Ferrari negli anni Ottanta, sfiorasse i 330 km/h su una statale americana? Qui sotto il video con il protagonista.

TUTTO PER BENEFICENZA La polizia americana, si sa, con gli eccessi di velocità ci va giù pesante, ma non è questo il caso. Lo sparo di Johansson ha coronato il Sun Valley Tour De Force, evento benefico di raccolta fondi che permette ai ricconi di sfogare la propria smania di velocità su strade appositamente chiuse al traffico nella Sawtooth National Forest. Evento che McLaren ha sfruttato per lanciare la sua nuova 750S sul mercato americano. Questa corsa e la sponsorizzazione dell'evento facevano parte delle celebrazioni del 60° anniversario della McLaren, che hanno visto anche la vittoria della cronoscalata al Festival della Velocità di Goodwood con la pazzesca Solus GT e il debutto di livree dedicate per il team di F1.

PAROLA DI PILOTA Come da copione, Johansson ha elogiato la nuova supercar di Woking, dopo aver raggiunto con facilità l'obiettivo di entrare nel ''club delle 200 miglia orarie'', di cui fanno parte anche le McLaren 720s e 765LT . ''Guidare la 750S è un'esperienza davvero stimolante'', ha detto Johansson. ''È comoda, prevedibile e tuttavia incredibilmente veloce. Ti senti sicuro e fiducioso al volante pur scatenando livelli di prestazione eccezionali. È una supercar che si basa sull'eredità del suo predecessore di riferimento, la 720S, sotto tutti gli aspetti.''

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/07/2023