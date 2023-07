Mclaren, ritorno al passato per il GP di casa! Ecco la MCL60 arancio-cromata

McLaren ha presentato una livrea cromata (giocando con le parole del main sponsor Chrome) che scenderà in pista nel Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana. Dopo quella multicolore utilizzata per il GP di Monaco e le gare subito successive, da Woking hanno deciso di celebrare la gara di casa utilizzando il ''colore'' principale degli anni '90, con la variante arancione al posto del rosso di quei tempi. Di seguito troverete la galleria foto grafica e - nel tweet- un bel video celebrativo degli anni d'oro McLaren, chissà che Lando Norris e Oscar Piastri, dopo la bella prova del GP d'Austria non possano rinverdirli in un futuro non troppo lontano.

VEDI ANCHE

Get up close and personal with our McLaren Chrome livery. 👀#ChromeIsBack pic.twitter.com/pZMpqlcT7t — McLaren (@McLarenF1) July 3, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/07/2023