Formula 1 GP Gran Bretagna 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP Gran Bretagna di Formula 1 sulla pista di Silverstone: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP GRAN BRETAGNA IN TV Dopo il palpitante Gran Premio d'Austria della scorsa settimana, la Scuderia Ferrari proverà a confermare i progressi mostrati con il podio di Charles Leclerc e il bel quarto posto di Carlos Sainz anche sull'iconica pista di Silverstone, dove nel recente passato qualche soddisfazione è arrivata per i piloti vestiti di rosso. Stavolta, però, ci sarà da scalare la montagna Max Verstappen che sta letteralmente annientando la concorrenza in questo 2023, in primis il suo compagno Sergio Perez, comunque a podio in Austria. Cercheranno di rialzare la tesat dopo una domenica difficile sia i piloti Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, che Fernando Alonso, discreto sesto a Spielberg.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1 2022: la Ferrari di Charles Leclerc affronta uno dei curvoni veloci della pista di Silverstone

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 7 luglio

Prove libere 1: 13.30 – 14.30 (Live MotorBox dalle ore 13.15)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 8 luglio

Prove libere 3: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Qualifiche: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 9 luglio

Gara: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 8 luglio

Qualifiche: 19.30

Domenica 9 luglio

Gara: 18.30

TUTTO SUL GP DELLA GRAN BRETAGNA 2023

Il cordolo di Silverstone

Il primo GP di Gran Bretagna si è svolto nel 1950 a Silverstone: fu la gara inaugurale del primo Campionato del Mondo di Formula 1 e la vinse Nino Farina su Alfa Romeo. Da allora l'appuntamento britannico si è ripetuto 72 volte, 55 delle quali (le altre 12 a Brands Hatch e 5 ad Aintree) su questa iconica pista ricavata da un vecchio aeroporto militare, che ha cambiato layout ben 10 volte nella storia prima di arrivare alla moderna conformazione. Alle storiche curve Stowe, Chapel, Becketts, Maggots e Copse si è aggiunto nel 2011 un interessantissimo settore che va da curva 1 a curva 6. La pista, lunga oggi 5.891 metri, viene percorsa per 52 giri in gara, con un record di 1'27''097 stabilito in gara da Max Verstappen nel 2020. In prova però, si scende ancora e la pole dello stesso anno, stavolta firmata da Lewis Hamilton, era arrivata con l'impressionante tempo di 1'24''303. Con le modifiche alle auto introdotte nel 2021 i tempi si sono alzati di circa due secondi sul giro, mentre sono ancora tutte da scoprire le potenzialità delle nuovissime monoposto in configurazione 2023, la previsione è che la pole sarà nell'ordine dell'1'25-1'26.

Meteo incerto - come nella più classica delle tradizioni - per il GP di Gran Bretagna. La pioggia è prevista per sabato e domenica, ma non è assolutamente certa. Le temperature saranno comunque accettabili, tra i 12° e i 25° gradi. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 7 luglio: temperature: max 24°, min 13°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 53%, vento 21 km/h.

Sabato 8 luglio: temperature: max 25°, min 13°; rovesci, precipitazioni 50%, umidità 57%, vento 21 km/h.

Domenica 9 luglio: temperature: max 22°, min 11°; rovesci, precipitazioni 60%, umidità 62%, vento 19 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti la gara.

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/07/2023