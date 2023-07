F1 GP Gran Bretagna 2023, Diretta LIVE Prove Libere 1

LIVE SILVERSTONE F1 Neppure il tempo di completare le analisi del weekend a Spielberg che la Formula 1 torna subito in pista per il secondo dei quattro appuntamenti di un luglio a dir poco infuocato: il dominatore Max Verstappen e tutti i suoi inseguitori accendono infatti i motori a Silverstone, una delle cattedrali del motorsport mondiale, per il decimo round della stagione. Una tappa che rischia anche di essere decisiva per il prosieguo del campionato, per via della modifica della struttura delle gomme - Pirelli ha anticipato il debutto dei pneumatici inizialmente sviluppati per il 2024 - che potrebbe cambiare i rapporti di forza: chi ne approfitterà? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del GP di Gran Bretagna 2023.

Prove libere 1 GP di Gran Bretagna 2023 live dalle 13.15 di venerdì 7 luglio. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.