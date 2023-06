F1, Pirelli comunica le scelte per Montreal, Spielberg e Silverstone: in UK ecco la nuova gomma

Pirelli si prepara ai prossimi tre Gran Premi in calendario, in programma in Canada nel weekend del 18 giugno, in Austria in quello del 2 luglio (sarà peraltro il secondo appuntamento Sprint F1 della stagione) e in Gran Bretagna il fine settimana successivo. Il fornitore di pneumatici ha infatti ufficializzato le mescole che porterà in pista tra Montreal, Spielberg e Silverstone, confermando la novità dell’anticipo della costruzione 2024 testata a Barcellona e che debutterà proprio sullo storico circuito inglese.

F1 2023: gomme Pirelli Soft nel paddock

NUOVA STRUTTURA Dal 7 al 9 luglio in Gran Bretagna cambierà la specifica della gomma, che sarà più solida e resistente alle aumentate (ben al di sopra delle aspettative di inizio stagione) prestazioni delle monoposto attuali. Maggiori velocità destavano infatti qualche preoccupazione per la tenuta dei pneumatici sulle piste con carichi laterali più elevati come Silverstone, appunto, ma anche Spa e Suzuka ed è per questo che Pirelli ha lavorato per anticipare già nel corso di questa stagione l'esordio della specifica inizialmente progettata per il prossimo anno. Secondo la casa milanese, che ha già condotto dei test nelle prove libere del venerdì di Barcellona con una gomma prototipo 2024, non ci sarà comunque alcuna modifica nelle prestazioni, ma solo un aumento della sicurezza.

F1 GP Spagna 2023, Barcellona: Charles Leclerc (Ferrari) con le Pirelli 2024 caratterizzate dall'assenza di banda colorata

MESCOLE INVARIATE Per il resto, non ci sono invece grandi novità sul piano delle mescole, che restano le stesse già utilizzate la passata stagione. Così, in Canada e Austria, torneranno i compound più morbidi del lotto Pirelli, con le C3 che saranno colorate di bianco a rappresentare le Hard, le C4 gialle e le C5 rosse (qui per scoprire il significato delle sigle e dei colori). In Gran Bretagna ci sarà invece il ritorno di mescole più dure per fronteggiare al meglio le caratteristiche di una pista particolarmente esigente sulle gomme: la Hard sarà la C1, mentre C2 e C3 saranno rispettivamente Medium e Soft. Di seguito la tabella di riepilogo con tutte le mescole selezionate nel corso della stagione F1 2023.

Pirelli, le gomme scelte per i GP F1 2023

Gran Premio Circuito Hard Medium Soft GP Bahrain Sakhir C1 C2 C3 GP Arabia Saudita Jeddah C2 C3 C4 GP Australia Melbourne C2 C3 C4 GP Azerbaijan Baku C3 C4 C5 GP Miami Miami C2 C3 C4 GP Monaco Monte Carlo C3 C4 C5 GP Spagna Barcellona C1 C2 C3 GP Canada Montreal C3 C4 C5 GP Austria Spielberg C3 C4 C5 GP Gran Bretagna Silverstone C1 C2 C3

Pubblicato da Salvo Sardina, 08/06/2023