F1, Pirelli comunica le scelte per Monte Carlo e Barcellona: nel Principato torna la C5

La Formula 1 si appresta a vivere a Baku il primo weekend con il nuovo format F1 Sprint – è la terza modifica da quando è stato testato nel 2021 – ma la Pirelli è comunque chiamata a guardare avanti. L’azienda milanese ha infatti già comunicato le gomme previste per i fine settimana del GP di Monte Carlo e Barcellona, che si disputeranno rispettivamente il 28 maggio e il 4 giugno 2023.

F1 2023: gomme Pirelli impilate nel paddock

POCHE SORPRESE Non che i compound scelti per i round 7 e 8 del Mondiale F1 2023 siano così sorprendenti. Come da tradizione, per il mitico circuito del Principato di Monaco, caratterizzato da un asfalto stradale molto liscio e poco abrasivo, è previsto l’utilizzo delle tre mescole più morbide del lotto, e cioè la C3, la C4 e la C5. Esattamente all’opposto, il Circuit de Barcelona-Catalunya è invece estremamente esigente sulle gomme per via dei lunghi curvoni in percorrenza, che hanno spinto Pirelli a portare le mescole C1, C2 e C3. Di seguito la tabella di riepilogo con tutte le mescole selezionate nel corso della stagione F1 2023.

Pirelli, le gomme scelte per i GP F1 2023

Gran Premio Circuito Hard Medium Soft GP Bahrain Sakhir C1 C2 C3 GP Arabia Saudita Jeddah C2 C3 C4 GP Australia Melbourne C2 C3 C4 GP Azerbaijan Baku C3 C4 C5 GP Miami Miami C2 C3 C4 GP Emilia-Romagna Imola C3 C4 C5 GP Monaco Monte Carlo C3 C4 C5 GP Spagna Barcellona C1 C2 C3

