F1, Pirelli comunica le scelte per Baku, Miami e Imola: novità per il GP Emilia-Romagna

Archiviati i primi tre GP che hanno fatto da antipasto della stagione F1 2023, la Pirelli prepara il terreno per i prossimi appuntamenti in calendario. Non senza alcune importanti novità, come nel caso dell’allocazione alternativa delle gomme a Imola, che vedranno il fornitore unico di pneumatici portare in pista solo 11 set al posto dei più tradizionali 13 per testare un nuovo format di qualifiche. Sempre nell’autodromo del Santerno, inoltre, la casa della P Lunga farà debuttare – ammesso che ci siano le condizioni meteo per vederle effettivamente usate dai piloti – le nuove mescole da bagnato estremo, le prime che potranno effettivamente funzionare senza l’ausilio delle termocoperte. Un’innovazione importante in vista del 2024, anno in cui preriscaldare le mescole sarà definitivamente vietato dal regolamento.

F1 GP Bahrain 2023, Sakhir: Gomme Pirelli Medium

SCELTE AGGRESSIVE Al netto delle novità, ci sono poi le tradizionali elezioni dei compound che Pirelli porterà in pista nei weekend di Baku, Miami e Imola. Si tratta di scelte piuttosto aggressive e votate all’azione, visto che sia in Azerbaijan che in Emilia-Romagna ci saranno le tre mescole più morbide della gamma, le C3, C4 e C5 (qui la spiegazione dei codici con cui la casa milanese identifica i propri pneumatici). Una novità proprio sulle rive del Santerno, visto che lo scorso anno la scelta era stata più conservativa ricadendo sui tre compound mediani. Gli stessi che sono stati invece opzionati per Miami, dove le alte temperature previste sono una fonte di stress per le gomme. Di seguito la tabella di riepilogo con tutte le mescole selezionate nel corso della stagione F1 2023.

Pirelli, le gomme scelte per i GP F1 2023

Gran Premio Circuito Hard Medium Soft GP Bahrain Sakhir C1 C2 C3 GP Arabia Saudita Jeddah C2 C3 C4 GP Australia Melbourne C2 C3 C4 GP Azerbaijan Baku C3 C4 C5 GP Miami Miami C2 C3 C4 GP Emilia-Romagna Imola C3 C4 C5

