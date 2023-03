Gomme F1: c'è il bando per il triennio 2025-2027, Pirelli conferma l'interesse

L'azienda milanese ha confermato l'interesse a proseguire in F1 anche oltre la scadenza del contratto, fissata alla fine del 2024: per il prossimo bando, focus sulla sostenibilità ambientale

Il Mondiale 2023 di Formula 1 è cominciato da poco, ma su alcuni aspetti gli organizzatori sono già al lavoro per i campionati del futuro. Se, per quanto riguarda i motori, la data prevista per il debutto delle nuove power unit è fissata per il 2026, è il 2025 l’anno in cui potrebbe esserci un nuovo fornitore di pneumatici. Si è infatti aperto in questi giorni il bando per le proposte commerciali di fornitura esclusiva di gomme relativa agli anni 2025, 2026 e 2027, con l’opzione per includere anche il 2028. Una partita in cui Pirelli, che è unico fornitore di gomme ormai dal lontano 2011, è intenzionata a prendere parte.

PIRELLI C’È Il bando Fia non prevede uno stravolgimento della struttura delle mescole attuali, ma promette di valutare con particolare attenzione le proposte delle aziende fornitrici per ridurre l’impatto ambientale: “Sarà necessario fornire un’analisi dell’impatto ambientale delle gomme usate in F1. La proposta vincente dovrà dimostrare di essere al passo con le pratiche migliori e più innovative riguardo al completo ciclo vitale delle gomme”. “Il quadro complessivo delineato nell’invito Fia – si legge nella nota diramata dall’azienda milanese – è in linea con la strategia di Pirelli nel motorsport ed è pertanto di grande interesse. Naturalmente, una decisione definitiva sulla partecipazione di Pirelli al processo di selezione sarà presa dopo un dettagliato esame del documento Fia”.

