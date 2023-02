Pirelli aggiunge una sesta mescola alle gomme 2023 e comunica le scelte per i primi tre GP

COMPOUND 0

La C1 dell’anno scorso è diventata, nel 2023, C0. È la mescola più dura della gamma ed è nominata per i circuiti che impongono i carichi più importanti sugli pneumatici. È stata progettata per offrire la massima resistenza al calore e alle forze estreme, ed è in grado di reggere stint molto lunghi a discapito però di alte prestazioni.