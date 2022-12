La Ferrari torna in pista: due giorni di test gomme con Pirelli

La F1 ha chiuso il 2022 lo scorso 20 novembre con il GP Abu Dhabi, ma in realtà l'attività in pista prosegue anche nel corso del mese di dicembre con i test Pirelli sulle gomme del prossimo campionato. Dopo l'Alfa Romeo, impegnata al Paul Ricard lo scorso fine settimana, oggi e domani è la Ferrari a riaccendere i motori sulla pista di casa di Fiorano.

Feels so good to be back on track 😍#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/u5SQPNJXJt — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 6, 2022

SAINZ AL VOLANTE La scuderia di Maranello svolgerà due giorni di test incentrati sulle gomme per condizioni di pioggia, lavorando sugli pneumatici intermedi e da bagnato estremo. Al volante della F1-75 è impegnato in entrambe le giornate Carlos Sainz.

RED BULL FERMA Il calendario dei test Pirelli prevede una nuova sessione a fine mese sul circuito di Portimao, con l'AlphaTauri che proverà gomme con mescole da asciutto. Successivamente saranno Mercedes e Aston Martin a testare in coppia gomme slick il 7-8 febbraio a Jerez de la Frontera. Prima dei test ufficiali che apriranno la stagione 2023 in Bahrain, sarà ancora l'AlphaTauri a lavorare due giorni con Pirelli, questa volta su gomme da bagnato. Non effettueranno invece alcun giorno di test gomme Red Bull, McLaren, Alpine, Haas e Williams, sebbene siano state contattate da Pirelli per verificarne la disponibilità.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/12/2022