Come frena una F1 a Silverstone? I segreti del GP Gran Bretagna con Brembo

AUSTRIA, DECIAM TAPPA Il Gran Premio d'Austria di settimana scorsa ha raccontato di una Ferrari in crescita e di una Mercedes e una Aston Martin ancora competitive, ma nel giardino di casa di mezza Formula 1, le Red Bull continuano a essere le favorite del Gran Premio di Gran Bretagna. Max Verstappen e Sergio Perez, dunque, partono con i favori del pronostico, sebbene il messicano stia vivendo non proprio il miglior momento della carriera, situazione della quale cercheranno di approfittare in primis Charles Leclerc, Fernando Alonso e Lewis Hamilton, i più quotati tra i rivali, senza dimenticare George Russell - sempre molto forte al ''ring'', e Carlos Sainz. con il dente avvelenato dopo i fatti di Spielberg. Per avere una chance in più, gli sfidanti avranno sicuramente analizzato a fondo i dati della Brembo - l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti a quasi tutta la griglia della Formula 1 - che hanno rielaborato e aggiornato i numeri della pista del Northamptonshire. Ecco tutti i segreti del circuito che ospiterà il GP di Gran Bretagna domenica prossima, di seguito troverete la carta d'identità, i dati delle frenate principali e un focus video sulla frenata più severa di Silverstone. Buona lettura!

I SEGRETI DEL CIRCUITO DI SILVERSTONE

La carta d'identità della pista

Il circuito di Silverstone, che dallo scorso aprile utilizza esclusivamente energie rinnovabili, è teatro del decimo appuntamento della stagione. Secondo i tecnici Brembo, la pista britannica rientra nella categoria dei circuiti poco impegnativi per l’impianto frenante. In una scala da 1 a 5, Silverstone Circuit ha un indice di difficoltà di 1. Nel calendario F1 esiste un solo altro circuito che possiede tale valore, ed è Suzuka. Nonostante la classificazione come circuito poco impegnativo, l’impianto frenante è tutt’altro che superfluo al Silverstone Circuit. Ad ogni giro i piloti azionano il pedale del freno 8 per garantire il migliore inserimento in curva. In caso di pioggia, che è una variabile da tenere in considerazione a Silverstone, in staccata si possono notare le maggiori differenze di stili di guida tra i diversi driver. In tale circostanza la differenza la farà il pilota che meglio riuscirà ad interpretare il livello ottimale di potenza frenante scaricabile sull’asfalto. ​

Categoria di frenata : Very Easy (1 su 5)

: Very Easy (1 su 5) Tempo speso in frenata : 15%

: 15% Lunghezza circuito 5.891 metri

5.891 metri Numero di giri : 52

: 52 Numero di frenate : 8

: 8 Le tre curve più impegnative: curva 6, curva 3 e curva 16.

Tutte le frenate

AP Racing da Nuvolari a Brembo

Ad una quarantina di miglia a nord del Silverstone Circuit ha sede AP Racing, uno dei marchi leader nella fornitura di freni e frizioni per auto e moto da competizioni. L’azienda fu fondata nel 1920 da tre soci a Londra per importare dagli Stati Uniti componenti per gli ex veicoli militari convertiti ad uso civile dopo la Prima Guerra Mondiale. Poco dopo iniziò a produrre componenti, tanto che nel 1938 Tazio Nuvolari vinse il GP Gran Bretagna con una Auto Union dotata di freno idraulico AP Lockheed. L’esordio in Formula 1 è del 1971 sulla Ferrari 312B. Dal 2000 AP Racing è parte del gruppo Brembo e anche grazie ad essa nel 2023 tutte le auto di F.1 utilizzano pinze freno del gruppo Brembo: nello specifico, 9 team forniti con pinze Brembo mentre un team fornito con pinze AP Racing.

La vera sfida a Silverstone è evitare la vetrificazione (glazing) del materiale d’attrito, e quindi riuscire a portare il materiale di attrito in un range di temperature superiori a 350 °C, che è la temperatura minima di esercizio per dischi e pastiglie in carbonio. Le zone del tracciato più critiche sotto questo aspetto i piloti le incontrano una volta superata la Brooklands (curva 6) fino alla Chapel (curva 14) perché in quella sezione il ricorso ai freni è veramente ridotto. Dalla curva 7 alla curva 14 comprese, le velocità si riducono infatti di meno di 75 km/h e le decelerazioni non superano i 3,5 g. In totale in un giro i freni vengono usati per poco meno di 14 secondi, pari al 15 per cento dell’intera gara. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota esercita un carico totale sul pedale del freno di 40 tonnellate, finora il valore più basso dell’intero mondiale.

La frenata più impegnativa*

Delle 8 frenate del British GP, 3 sono considerate impegnative per i freni, 2 sono di media difficoltà e le restanti 3 sono light. La frenata più impegnativa è quella alla curva 6, dove le vetture arrivano ad una velocità di staccata di 305 km/h, dopo aver superato la curva 5 (Aintree) senza agire sul freno. L’impianto frenante garantisce una velocità di inserimento in curva di 141 km/h in appena 2,51 secondi durante i quali si percorrono 143 metri. Per riuscirci i piloti esercitano un carico di 122 kg sul pedale del freno e subiscono una decelerazione di 4,2 g.

Brembo, caliper posteriore F1

I consigli per i gamers

Per affrontare senza problemi la Brooklands (curva 6) del GP di Gran Bretagna nel videogioco Formula 1 non bisogna farsi ingannare dai cartelli. Ai freni ci si attacca infatti solo dopo aver passato quello che indica i 50 metri. Si scala fino in quarta marcia, passando sul cordolo ma solo nella parte conclusiva della curva. L’acceleratore va premuto solo per un secondo perché altrimenti si arriva lunghi alla curva 7.

06/07/2023