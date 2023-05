McLaren, ecco la livrea speciale per Monte Carlo

Per festeggiare la Triplice Corona raggiunta come team tra il 1974 e il 1995, la McLaren correrà questo weekend a Monaco con una livrea speciale

I piloti della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, guideranno una monoposto speciale questo fine settimana a Monte Carlo. La casa britannica, infatti, vuole celebrare la Triple Crown ottenuta vincendo - in anni diversi - a Monaco in Formula 1 (1984), a Le Mans nell'Endurance (1995) e a Indianapolis nella 500 miglia (1974). La MCL60 scenderà in pista questo weekend con una tripla colorazione volta a ricordare proprio questi tre successi.

TRIPLICE CORONA Sebbene non stia attraversando uno dei suoi momenti migliori, il team McLaren ci tiene a ricordare che la sua è una storia ''di determinazione, di perseveranza, di orgoglio''. Per questo motivo le tre date campeggeranno dietro ai caschi dei piloti, mentre la monoposto sarà divisa in arancione, bianco e nero, per richiamare i colori delle livree dei bolidi che hanno perpetuato i tre successi: la M16C che trionfò a Indy nel 1974 con Johnny Rutherford, la F1GTR che conquistò Le Mans nel 1995 con Yannick Dalmas, Masanori Sekiya e JJ Lehto, e ovviamente la MP4/2 di Alain Prost che vinse sulle strade del Principato in Formula 1, la prima affermazione a Monaco della gloriosa scuderia inglese.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/05/2023