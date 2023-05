F1 Monaco, Vasseur non sorride: "Gara caotica, abbiamo provato a rischiare"

Per il compleanno avrebbe di sicuro sperato di festeggiare almeno con il trofeo di uno dei tre gradini del podio. E invece il team principal della Ferrari Frederic Vasseur, che proprio nella giornata del GP Monaco 2023 ha spento 55 candeline, ha dovuto incassare l’ennesima prestazione sottotono della SF-23. Che, come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, in gara si trasforma perdendo tutte le qualità che la rendono una monoposto competitiva sul giro secco. Ancora una volta, persino su una pista come Monte Carlo dove il degrado gomme non è considerato un tema rilevante, la Rossa non è quindi riuscita a esprimersi su buoni livelli la domenica, perdendo alla lunga terreno anche su Alpine e Mercedes, oltre che su Red Bull e Aston Martin.

F1 GP Monaco 2023, Monte Carlo: Frederic Vasseur (Scuderia Ferrari)

RISCHIO STRATEGICO Complice il caos sul finale con la pioggia sia Charles Leclerc sia Carlos Sainz sono dunque scivolati indietro negli ultimi giri di gara. Di certo un risultato al di sotto delle aspettative di Vasseur, intervenuto dopo la bandiera a scacchi ai microfoni Sky: “È stata una gara caotica, ma credo che nel primo stint il passo fosse buono. Carlos ha cercato di spingere un paio di volte su Ocon, ma è rimasto bloccato dietro di lui e Alonso e Verstappen sono andati via. Purtroppo, se resti dietro non hai possibilità di sorpassare e quando è arrivata la pioggia abbiamo deciso di correre un rischio. In quel momento eravamo quinti e sesti, sapevamo di poter essere settimi ma anche terzi, ed è sulla base di questo che abbiamo provato a rischiare”.

F1 GP Monaco 2023, Monte Carlo: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

ASPETTANDO BARCELLONA Monte Carlo chiude di fatto il primo capitolo della stagione 2023 di una Ferrari ancora in attesa di corposi rinforzi tecnici. La data da segnare in rosso sul calendario può dunque essere quella di venerdì prossimo, il 2 giugno, in cui nel weekend del GP Spagna debutteranno i tanto attesi aggiornamenti tecnici che dovrebbero regalare qualche decimo alla SF-23: “Torniamo su una pista normale e cerchiamo di ripartire dal fatto che in qualifica il nostro passo è buono. Dovremo ripeterci anche a Barcellona, dove porteremo aggiornamenti in macchina che speriamo possano darci qualcosa in più in termini di prestazione assoluta. Vedremo cosa riusciremo a fare”. Infine, una battuta sul compleanno e su un regalo decisamente inaspettato: “Un giornalista mi ha portato un pezzo dell’ala anteriore di Sainz. È stato quello il mio regalo”.

