Fantasy F1 MotorBox 2023: i video consigli del GP Monaco

La Formula 1 riparte da Monte Carlo con il sesto appuntamento della stagione 2023. Sulla mitica pista del Principato di Monaco, come al solito, a essere davvero determinanti sono la strategia di gara e il risultato delle qualifiche, motivo per cui le gerarchie possono essere diverse rispetto al resto del campionato: incognite in più rispetto anche per tutti i fanta team principal che devono schierare il proprio team nel Fantasy F1.

F1 GP Monaco 2023, Monte Carlo: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) in azione

IL FANTA F1 Come in ogni fine settimana iridato, ne abbiamo parlato in diretta su Instagram con gli amici di WikiFanta, sito specializzato che si occupa di qualsiasi tipo di fantasy game possiate immaginare. Abbiamo provato a darvi i consigli per battere la nostra redazione nella lega dedicata di MotorBox (per partecipare non vi resta che cliccare qui) guidandovi nella giungla di crediti, quotazioni, possibili ''chips'' (gli aiuti per ottenere più punti) da giocare, ma mettendovi in guardia dalle temutissime trappole in cui potreste cadere. Se vi siete persi la chiacchierata live, di seguito il video per recuperare le nostre considerazioni in vista del GP Monaco 2023.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/05/2023