Gli ascolti tv del GP Monaco 2023

Il GP Monaco è uno degli appuntamenti iconici del calendario della F1 e, nonostante lo spettacolo spesso latiti, le sue caratteristiche uniche lo rendono tra i preferiti dagli appassionati. L'edizione di quest'anno, nonostante una Ferrari rimasta fuori dal podio ma resa incerta dall'arrivo dell'attesa pioggia, ha confermato le abitudini con ascolti tv che hanno fatto meglio dei precedenti appuntamenti.

I NUMERI Passando ai dati di ascolto, la diretta delle 15 sui canali SkySport ha totalizzato 1.195.000 spettatori, per l'11% di share. La differita del tardo pomeriggio su Tv8 ha invece raccolto 1.309.000 spettatori, per uno share del tutto analogo dell'11,4%. Il totale superiore ai 2,5 milioni di telespettatori è migliore di tutti i precedenti gran premi disputati quest'anno, ad eccezione del GP Bahrain che ha aperto l'anno raccogliendo dati simili.

VEDI ANCHE

PROSSIMI APPUNTAMENTI La stagione europea della F1 prosegue nel prossimo weekend con il GP Spagna, in onda alle 15 con doppia diretta su SkySport e Tv8, andando così a recuperare la mancata trasmissione in chiaro in tempo reale del GP Emilia Romagna, annullato per l'alluvione che ha colpito la regione italiana proprio nei giorni precedenti la gara.

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/05/2023