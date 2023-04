Gli ascolti tv del GP Australia 2023

Nonostante i tentativi, altamente criticati, di aumentare lo spettacolo in pista ricorrendo più volte alla bandiera rossa, in Italia gli ascolti del GP Australia vengono penalizzati dalla nuova domenica da dimenticare della Ferrari, rientrata da Melbourne con zero punti conquistati. I dati sono così in netto calo rispetto al 2022, quando al contrario Charles Leclerc vinse lanciandosi momentaneamente in fuga nel mondiale.

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 7:00 sui canali di SkySport, sono stati 622.000 gli spettatori, per il 12% di share. Su Tv8, la differita pomeridiana è stata seguita da 1.047.000 spettatori medi, per il 9,6% di share. Un anno fa, la diretta raccolse 890.000 telespettatori, mentre la differita arrivò addirittura a 1.571.000 spettatori, poco meno del totale delle due trasmissioni di quest'anno. Sguardo anche sulla MotoGP andata di scena ieri sera: la diretta sui canali di SkySport è stata vista da 520.000 spettatori, la differita su Tv8 da 1.213.000 persone.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Nel weekend di Pasqua i motori resteranno in silenzio, mentre la domenica successiva sarà la MotoGP a tornare in scena in orario serale con il GP delle Americhe trasmesso in diretta da SkySport e in differita da Tv8. Per quanto riguarda la F1, complice la cancellazione del GP Cina, l'attesa sarà invece piuttosto lunga: il prossimo appuntamento sarà il GP Azerbaijan in programma nel primo pomeriggio del 30 aprile, con diretta esclusiva sulla pay-tv satellitare e differita sul digitale.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/04/2023