Riecco Masi, ma Hamilton lo ignora: "Non c'è niente da dire"

È passato più di un anno dal GP Abu Dhabi 2021 che consegnò il titolo iridato a Max Verstappen tra mille polemiche. A scatenare le recriminazioni della Mercedes furono le decisioni prese dall'allora direttore di gara Michael Masi, con una gestione della Safety Car nei giri finali abbastanza discutibile. Dopo quella domenica, l'australiano è stato rimosso dall'incarico e successivamente ha lasciato la FIA. Ora ricopre il ruolo di Presidente Indipendente della Commissione Supercars, il cui campionato questo fine settimana condivide il circuito dell'Albert Park con la F1.

RITORNO NEL PADDOCK Per questo motivo, Masi per la prima volta dal 2021 ha fatto ritorno nel paddock della F1 in occasione del GP Australia in programma in questo fine settimana. Un'occasione per rivedere tante persone con cui ha lavorato e mettersi forse definitivamente alle spalle una vicenda che anche per lui ha avuto pesanti ricadute non solo sul lavoro ma anche nella vita privata, condizionata da insulti e minacce di morte giunte a più riprese. Masi in Australia continua a lavorare nel motorsport e, oltre all'incarico per il campionato Supercars, fa parte anche della Karting Australia Board, l'associazione che si occupa di gestire gli eventi kart targati FIA nel paese.

LA REAZIONE DI HAMILTON Nel giovedì di Melbourne, Masi è stato visto chiacchierare nel paddock anche con alcuni piloti, come ad esempio Pierre Gasly. Per i giornalisti è stato inevitabile chiedere a Lewis Hamilton se anche lui avesse intenzione di scambiare qualche parola con l'uomo che, involontariamente, ha contribuito a porre fine al suo dominio in F1. La risposta del sette volte iridato è stata glaciale: ''Io no. Sono solo concentrato sul mio futuro, sono concentrato sul tentativo di tornare a vincere. Non c'è niente da dire''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/03/2023