Paura al GP Australia: spettatore ferito al braccio da un detrito della Haas di Magnussen

Come se non bastassero le polemiche per la gestione della gara, al GP Australia si è sfiorato anche il dramma. Uno spettatore presente sulla collina esterna alla curva 2 del circuito dell'Albert Park è stato infatti colpito da un detrito staccatosi dalla Haas di Kevin Magnussen al momento dell'impatto della vettura del danese contro le barriere, incidente che ha provocato la seconda bandiera rossa di giornata.

JUST IN: Will Sweet was hit by his favourite driver @KevinMagnussen’s flying debris in yesterday’s race. It left a deep cut on his arm. He didn’t even get to keep the mangled metal - other fans took off with it. @sunriseon7 #7newsmelb #GrandPrix2023 pic.twitter.com/OfC6Z0S3mL