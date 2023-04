Verstappen si lamenta, Hamilton si difende: "Sono le corse"

A Melbourne si è tornata a respirare un po' di aria del 2021 e non solo per la presenza di Michael Masi all'Albert Park. Sebbene le differenze di prestazioni tra Mercedes e Red Bull restino notevoli, Lewis Hamilton si è tolto lo sfizio di sorpassare Max Verstappen nel corso del primo giro del GP Australia, con una manovra dura ma corretta in curva 3. Il campione del mondo in carica non ha però gradito, lamentandosi subito via radio della condotta dell'avversario.

REGOLAMENTO NON RISPETTATO Secondo Verstappen, la manovra di Hamilton non ha rispettato quanto dice il regolamento sportivo. A caldo, l'olandese ha spiegato: ''È abbastanza chiaro nelle regole cosa ti è permesso fare all'esterno, ma chiaramente non viene rispettato''. Successivamente, il pilota della Red Bull ha confermato la sua convinzione, pur ammettento che l'episodio non era così clamoroso da farne nascere una lunga polemica: ''Probabilmente farei lo stesso se fosse il contrario. Solleverò il problema, ma non voglio nemmeno che diventi una cosa importante. Quando le regole sono state scritte così ho pensato che sarebbero state rispettate. Penso che queste nuove regole stabiliscano che se stai passando dall'esterno, e se sei davanti all'apice della curva, devi avere spazio all'uscita. Pensavo non fosse così perché stavo letteralmente evitando di venire colpito''.

VEDI ANCHE

SPAZIO SUFFICIENTE La replica di Hamilton non si è fatta attendere, con il britannico che ha sottolineato come il suo sorpasso non abbia infranto il regolamento: ''Ho pensato che fosse abbastanza diginitoso come sorpasso, lui ha frenato presto e io ho frenato tardi. Ero completamente all'interno e penso che entrambi abbiamo lasciato spazio l'uno per l'altro. Non l'ho portato fuori strada e lui non ha sterzato verso di me, quindi non ci siamo toccati e queste sono le corse''. Dopo la prima ripartenza Verstappen ha poi avuto gioco facile nel superare Hamilton grazie al super DRS della Red Bull, ma il sette volte iridato è comunque molto soddisfatto del suo secondo posto nel GP Australia: ''Per noi essere saliti sul podio è davvero straordinario, soprattutto in questo momento in cui non abbiamo ancora effettivamente cambiato la macchina. Mi sento così felice in questo momento. Spero che questo sia un messaggio a tutti per scavare in profondità e continuare a spingere, l'obiettivo non è così lontano ed è relativamente vicino alla nostra portata. Possiamo sicuramente combattere la Ferrari e l'Aston Martin. Max è in un altro campionato, la sua macchina è così veloce. Mi ha superato a metà del rettilineo ed era già 10 metri più avanti. Non so come facciano a essere così veloci sul rettilineo, è pazzesco. Loro sono solo in un altro campionato''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/04/2023