Fantasy F1 MotorBox 2023: i video consigli del GP Australia

Le prime due sessioni di libere a Melbourne, complici le tante interruzioni delle PL1 e la pioggia arrivata nelle PL2, non ci hanno dato tantissime indicazioni. Il tempo per schierare la formazione al Fantasy F1 però stringe e, soprattutto per coloro che non si sveglieranno nel bel mezzo della notte per seguire il terzo e ultimo (di sicuro molto indicativo) turno di prove - noi di MotorBox comunque ci saremo live a partire dalle 3.15 - è già il momento di compiere delle scelte. E allora, pur mantenendo ferma l'ossatura del team costruita su Max Verstappen e Fernando Alonso, ma anche sui team Red Bull e Aston Martin, come conviene completare le nostre scuderie virtuali in vista del terzo appuntamento della stagione del FantaF1?

F1 GP Australia 2023, Melbourne: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) in azione

IL FANTA F1 Come in ogni fine settimana iridato, ne abbiamo parlato in diretta su Instagram con gli amici di WikiFanta, sito specializzato che si occupa di qualsiasi tipo di fantasy game possiate immaginare. Abbiamo provato a darvi i consigli per battere la nostra redazione nella lega dedicata di MotorBox (per partecipare non vi resta che cliccare qui) guidandovi nella giungla di crediti, quotazioni, possibili ''chips'' (gli aiuti per ottenere più punti) da giocare, ma mettendovi in guardia dalle temutissime trappole in cui potreste restare cadere. Se vi siete persi la chiacchierata live, di seguito il video per recuperare le nostre considerazioni in vista del GP Australia 2023.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 31/03/2023