FIA sempre più severa in tema di sicurezza: "Vietato arrampicarsi sulla recinzione"

La FIA ha ricordato ai team di non esagerare con i festeggiamenti al momento della bandiera a scacchi

È uno dei momenti iconici e tradizionali di ogni gran premio, ma potremmo non vederlo più già a partire dal GP Australia in programma nel weekend. Parliamo del passaggio delle monoposto sotto ai meccanici festanti nel momento in cui viene esposta la bandiera a scacchi. Una pratica diffusa, anche se vietata dal regolamento fin dal lontano 2006. A Melbourne, il direttore di gara Niels Wittich ha voluto ricordare ai team che consentire al proprio personale di scavalcare la recinzione che protegge la pitlane dalla pista è proibito dal Codice Sportivo Internazionale e può provocare una segnalazione alla direzione gara.

FIA SEVERA Ovviamente questa usanza è un piccolo strappo alla regola, concesso proprio perché effettuato quando la gara si conclude. È altresì vero che nell'ultimo periodo i meccanici si sono sempre più scatenati, arrampicandosi in ogni punto possibile per affacciarsi e congratularsi con il proprio pilota, come si nota ad esempio nella foto copertina di questo articolo che ritrae i festeggiamenti della Red Bull al momento della vittoria di Sergio Perez nel GP Arabia Saudita. Ecco quindi che nelle consuete note dell'evento pubblicate prima di un gran premio, Wittich ha incluso un riferimento all'articolo 2.3.2 del Codice Sportivo Internazionale.

PREVALGA IL BUON SENSO Un'iniziativa che non stupisce, visto che negli ultimi tempi la FIA ha più volte voluto ricordare alcuni comportamenti vietati su cui spesso è stato chiuso un occhio. Lo scorso anno, ad esempio, fece discutere il giro di vite imposto ai piloti riguardo l'utilizzo di biancheria intima ignifuga e il divieto di indossare anelli e piercing. Sarà ora interessante vedere come si comporteranno i meccanici al termine della gara di domenica e se il buon senso prevarrà, trovando una via di mezzo tra la severità della FIA e il comprensibile entusiamo di chi è reduce da quattro giorni di intenso lavoro dietro le quinte. Intanto, sui social l'iniziativa è già stata criticata dalla maggior parte degli appassionati di F1.

COSA DICE IL REGOLAMENTO Di seguito, riportiamo l'articolo 2.3.2 chiamato in causa dal direttore di gara Wittich e che fissa le regole per la presenza delle persone in corsia box durante le sessioni di un gran premio:

Si ricorda agli organizzatori delle gare che la corsia box rappresenta una zona potenzialmente pericolosa durante lo svolgimento di una competizione, non solo per l'utilizzo da parte delle auto da corsa, ma anche in considerazione degli incidenti che possono verificarsi per la presenza di vetture sul tracciato ad essa adiacente. Pertanto, durante le prove e le gare, l'accesso alla corsia box dovrebbe essere riservato esclusivamente a persone appositamente autorizzate e che hanno uno specifico lavoro da svolgere. La pedana di segnalazione del muretto box dovrebbe essere vietata a tutti tranne che agli ufficiali autorizzati o al personale della squadra corse, muniti di apposito lasciapassare; la presenza di qualsiasi persona in questa zona dovrebbe essere severamente vietata durante la partenza di una gara, a meno che non vi sia un'adeguata protezione, a discrezione del direttore di gara, se nominato, o del direttore di gara. Il personale della squadra è consentito nella corsia dei box solo immediatamente prima di essere obbligato a lavorare su una vettura e deve ritirarsi non appena il lavoro è completato. È vietato al personale in qualsiasi momento arrampicarsi sulle recinzioni paradetriti del muro della pitlane. Qualsiasi azione da parte di una squadra che violi questo divieto sarà segnalata agli steward.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/03/2023