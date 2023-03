La FIA allarga le caselle della griglia di partenza per evitare altre penalizzazioni

Le prime due gare della stagione 2023 hanno evidenziato un problema di non poco conto per i piloti, ossia la difficoltà di vedere con precisione i margini delle caselle della griglia di partenza. Ciò è già costato due penalità da 5 secondi rispettivamente a Esteban Ocon in Bahrain e a Fernando Alonso in Arabia Saudita. Oltretutto, da questi episodi sono poi scaturite conseguenze ben maggiori: il francese è incappato in altre due penalizzazioni, lo spagnolo si è visto togliere e poi restituire - con corollario di polemiche - il terzo posto ottenuto a Jeddah.

F1 2023, GP Arabia Saudita: i piloti poco prima del via, si nota Alonso fuori dalla casella

LA PREVISIONE DI OCON Parlando dopo il GP Bahrain di quello che gli era accaduto al via, Ocon aveva profetizzato che il problema si sarebbe riproposto nei successivi appuntamenti: ''Sembra una penalità stupida, ma non è così facile come sembra parcheggiare l'auto nel posto giusto, soprattutto con queste macchine grandi e considerando quanto siamo seduti in basso. Onestamente non sapevo nemmeno se ero nella casella o meno in quella gara, quindi tremavo un po', ma onestamente è molto, molto difficile, e tutti i margini sono praticamente inutili. Questa è la regola ora e dobbiamo essere più cauti in tutto ciò che facciamo. Non credo che quello di oggi sarà l'ultimo episodio della storia''.

LE DIFFICOLTA' DEI PILOTI Dopo quanto accaduto ad Alonso in Arabia Saudita, altri piloti si sono espressi sull'argomento, sottolineando le criticità. George Russell ha spiegato: ''Siamo seduti così in basso che probabilmente vediamo solo i primi 10/12 centimetri dello pneumatico, quindi non puoi effettivamente vedere l'asfalto. Abbiamo queste grandi e lunghe linee gialle che sottolineano la posizione, ma non riesco nemmeno a vederla la linea gialla, figuriamoci le linee bianche. Determinare la tua posizione laterale è davvero, davvero difficile''. Anche Max Verstappen ha sottolineato come sia quasi impossibile determinare la posizione rispetto alle linee di delimitazione: ''La visibilità è davvero scarsa in macchina e penso che questo sia probabilmente il problema principale per cui a volte finisci per non essere completamente corretto nella tua casella''.

LA FIA CORRE AI RIPARI La Federazione ha recepito le osservazioni dei piloti e a partire dal GP Australia ha apportato dei correttivi, come è ben balzato all'occhio osservando la griglia di partenza del circuito dell'Albert Park (foto copertina). Sull'asfalto di Melbourne è infatti evidente come siano state cancellate le vecchie linee laterali delle caselle, le quali sono state allargate di circa 20 centimetri per dare più margine di errore ai piloti. Vedremo domenica se ciò basterà a evitare nuove penalizzazioni.

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/03/2023