Gunther Steiner e l'esilarante risposta a un giovane fan

Il carattere fumantino, il linguaggio colorito e la simpatia hanno reso Gunther Steiner uno dei personaggi dell'attuale F1 più amati tra gli appassionati. Grande merito va dato a Drive to Survive, la docuserie di Netflix che ha fatto conoscere al grande pubblico i lati nascosti del team principal della Haas, ma lui stesso ci mette del suo quando incontra i tifosi negli eventi organizzati nei weekend di gara.

PRONTA RISPOSTA L'ultimo esempio si è avuto a Melbourne, in uno degli eventi collaterali al GP Australia. Steiner è presente sul palco della fan zone e si sottopone ad alcune domande che arrivano dalla platea. Il microfono finisce a un bambino che, con tutta la sua innocenza, dice: ''Mi chiamo Noah e la mia domanda è: chi è il pilota migliore, Kevin Magnussen o Nico Hulkenberg?''. Un assist perfetto per l'umorismo di Steiner, che ha subito ribattuto: ''Chiedi a tua madre chi le piace di più, tu o tuo fratello?''. La risposta ha scatenato le risate e gli applausi del pubblico, che ha subito compreso l'ironia dell'altoatesino.

IL CONSIGLIO La scena è stata ripostata sui social dalla Haas, la quale ha accompagnato il video (lo potete vedere qui sotto) con un suggerimento per tutti gli appassionati che vorranno esporre una domanda nei prossimi weekend: ''Consiglio: non chiedere mai a un team principal quale dei suoi piloti è il suo preferito!''.

TIP: Never ask a team principal which of his drivers are his favorite! 😄#HaasF1 #AusGP pic.twitter.com/oyGtogEC3X