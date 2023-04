Ferrari, la delusione di Leclerc (7°): "Avevo Sainz davanti per tutto il primo settore in Q3"

Dopo un venerdì incoraggiante – anche se, in effetti, di attività in pista se n’era vista poca – la Ferrari del sabato si ritrova ancora una volta quarta forza in pista. A Melbourne Max Verstappen si è confermato imprendibile anche sul giro secco mentre le due Rosse si sono dovute accontentare del quinto posto con Carlos Sainz e addirittura del settimo con Charles Leclerc (qui i risultati completi). Il che è significativo soprattutto in una specialità come la qualifica, in cui la (pur deficitaria) F1-75 dello scorso anno aveva raccolto 12 pole position in 22 gare. Particolarmente deluso è proprio il monegasco, ultimo tra i piloti di vertice (se escludiamo Perez) che in gara scatterà anche alle spalle anche dell’Aston Martin di Lance Stroll.

F1 GP Australia 2023, Melbourne: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

IL PROBLEMA CON SAINZ Delusione e rammarico per le prestazioni sottotono stavolta si accompagnano anche a un pizzico di insoddisfazione per la gestione della qualifica da parte del muretto: Leclerc si è infatti lamentato perché nel giro decisivo in Q3 si è trovato a dover sorpassare il compagno Sainz, che invece si stava ancora lanciando. “Avevamo paura che arrivasse la pioggia – ha spiegato Charles ai microfoni Sky – e quindi abbiamo deciso di fare subito un giro veloce dopo un solo giro di riscaldamento delle gomme. Purtroppo ci è mancato troppo per poter essere più avanti. Poi bisogna anche vedere cosa è successo con Carlos, perché era chiaro che io dovevo spingere da subito ma lui è rimasto davanti a me per tutto il primo settore mentre stava mandando le gomme in temperatura. È un po’ un peccato e bisogna migliorare un po’ questa cosa, ma non direi che avremmo fatto molto meglio di così”.

F1 GP Australia 2023, Melbourne: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) in azione

PASSO GARA E allora, come anche a Jeddah, l’unica speranza è affidarsi al passo gara, aspetto che gli ingegneri Ferrari hanno curato più nel dettaglio spingendosi fino a sacrificare la tradizionale simulazione qualifica nelle prove libere 3. In Arabia Saudita si era rivelata un’illusione visto che anche alla domenica la Rossa era stata quarta forza, ma in questo fine settimana l’ottimismo è maggiore: “Personalmente penso di avere una macchina un po’ più pronta per la gara, anche se questo non giustifica il settimo posto in qualifica. Credo che ci fosse maggiore potenziale da tirare fuori in Q3, dovevo fare anche io un lavoro e una gestione migliore. Sorpresa Mercedes? Non mi sono concentrato troppo su di loro, il focus era su noi stessi, sul trovare il feeling alla guida della macchina, quindi non ho guardato il giro di Russell e Hamilton”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 01/04/2023