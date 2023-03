Come frena una F1 a Melbourne? I segreti del GP Australia con Brembo

MELBOURNE, TERZA TAPPA Da un cittadino all'altro, il Mondiale di Formula 1 si sposta dall'Arabia Saudita all'Australia. Il circuito di Melbourne Park, modificato lo scorso anno, presenta caratteristiche diverse rispetto al tracciato velocissimo di Jeddah. La Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez parte ovviamente con i favori del pronostico, mentre alle sue spalle l'Aston Martin proverà ancora ad avere la meglio su Mercedes e Ferrari. Grazie a Brembo - l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti a quasi tutta la griglia - andiamo alla scoperta della pista dell'Australia. Di seguito troverete la carta d'identità, i dati delle frenate principali e un focus video sulla frenata più severa del GP. Buona lettura!

I SEGRETI DEL CIRCUITO DI MELBOURNE

La carta d'identità della pista

Il GP Australia di quest’anno è previsto sulla distanza di 58 giri. Secondo i tecnici Brembo il Melbourne GP Circuit rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3.

Categoria di frenata : Medium (3 su 5)

: Medium (3 su 5) Tempo speso in frenata : 12%

: 12% Lunghezza circuito 5.278 metri

5.278 metri Numero di giri : 58

: 58 Numero di frenate : 6

: 6 Le tre curve più impegnative: curva 3, curva 11 e curva 1.

Tutte le frenate

GP Australia 2023, tutte le frenate della pista di Melbourne

L'amore per il colore

Melbourne è famosa per il fermento culturale, i suoi quartieri trendy e le vie del centro piene di colore. In questo è molto simile a Brembo che fin dall’inizio degli anni Novanta ha reso il colore una delle caratteristiche tipiche delle sue pinze freno, arrivando a presentare una gamma che conta più di 100 tinte differenti. A dare il là, tre decenni fa, fu l’introduzione delle prime pinze verniciate di rosso su una vettura di altissima gamma di un noto produttore tedesco. Un’intuizione che ha trasformato quello che fino ad allora era un semplice prodotto meccanico in una vera e propria icona di design che aiuta a connotare i caratteri distintivi di ogni vettura.

Brembo Frontale Rossa

In ogni giro del circuito di Albert Park i piloti di Formula 1 utilizzano i freni 6 volte e in paio di queste la riduzione di velocità non supera i 65 km/h. L’utilizzo dei freni è di poco superiore ai 9 secondi al giro, uno dei dati più bassi dell’intero campionato insieme alla pista di Miami e a Monza, ed è pari al 9 per cento della durata dell’intero Gran Premio d’Australia. Fatta eccezione per la leggerissima frenata alla curva 9, in cui le monoposto perdono appena 33 km/h, le altre 5 frenate sono tutte in curve a destra. I freni invece non servono alla curva 5, intitolata a Niki Lauda nonostante abbia corso solo una volta in Australia. L’austriaco è stato il primo a vincere un GP e un Mondiale con i freni Brembo, nel 1975. ​

La frenata più impegnativa*

Delle 6 frenate del GP Australia 2 sono considerate altamente impegnative per i freni, 3 sono di media difficoltà e la restante è light. La più dura per l’impianto frenante è la terza curva, nonostante la velocità sia inferiore alla prima e all’undicesima curva. Alla curva 3 le monoposto perdono 199 km/h passando da 299 km/h a 100 km/h. Per farlo hanno bisogno di 2,31 secondi in cui percorrono 112 metri mentre i piloti sono soggetti a 4,6 g di decelerazione.

Dettagli freni posteriori F1 by Brembo

I consigli per i gamers

Per non sbagliare la staccata alla terza curva dell’Albert Park Circuit nel videogioco Formula 1 non bisogna attendere di vedere la fine del muretto interno. Una volta che compare è troppo tardi e il rischio di finire nella via di fuga e di impiantarsi nella ghiaia è altissimo. Meglio affondare sul pedale qualche istante prima, scalando fino alla seconda marcia mentre si aziona lo sterzo. ​

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/03/2023