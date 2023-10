MotoGP Australia 2023: le classifiche e i risultati del weekend

I RISULTATI DEL WEEKEND Dopo il doppio ribaltone in classifica di Mandalika, il carrozzone del mondiale della MotoGP si sposta in Australia, dove i due piloti più in palla della Ducati sono divisi da appena 18 punti. È sempre Francesco Bagnaia a comandare, a maggior ragione dopo la caduta di Jorge Martin in gara in Indonesia e la sua strepitosa rimonta dalla 13° posizione in griglia fino al trionfo di domenica, ma il mondiale è più aperto che mai. Di seguito trovate tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica, e occhio alla novità del 2023, la ''sprint race'' del sabato pomeriggio.

I risultati del weekend del GP d'Australia 2023

Domenica 22 ottobre, ore 5.00

Risultati della gara Sprint del GP d'Australia 2023

Sabato 21 ottobre, ore 6.00

Sabato 21 e domenica 22 ottobre

Sabato 21 ottobre, ore 2.15

Sabato 21 ottobre, ore 1.50

Risultati delle Prove Libere 2 del GP d'Australia 2023

Sabato 21 ottobre, ore 1.10

Risultati delle Prequalifiche* del GP d'Australia 2023

Venerdì 20 ottobre, ore 6.00

*I migliori dieci di questa sessione avanzano alla Q2 di sabato mattina.

Venerdì 20 ottobre, ore 1.45

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Jorge Martin Ducati 1:29.039 - 2 Augusto Fernandez KTM 1:29.759 +0.720 3 Maverick Viñales Aprilia 1:29.777 +0.738 4 Brad Binder KTM 1:30.285 +1.246 5 Johann Zarco Ducati 1:30.311 +1.272 6 Marco Bezzecchi Ducati 1:30.434 +1.395 7 Alex Marquez Ducati 1:30.434 +1.395 8 Jack Miller KTM 1:30.453 +1.414 9 Enea Bastianini Ducati 1:30.464 +1.425 10 Aleix Espargaro Aprilia 1:30.480 +1.441 11 Francesco Bagnaia Ducati 1:30.518 +1.479 12 Marc Marquez Honda 1:30.614 +1.575 13 Pol Espargaro KTM 1:30.675 +1.636 14 Alex Rins Honda 1:30.678 +1.639 15 Raul Fernandez Aprilia 1:30.753 +1.714 16 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:30.819 +1.780 17 Takaaki Nakagami Honda 1:30.834 +1.795 18 Fabio Quartararo Yamaha 1:30.858 +1.819 19 Franco Morbidelli Yamaha 1:30.940 +1.901 20 Joan Mir Honda 1:30.972 +1.933 21 Miguel Oliveira Aprilia 1:31.163 +2.124 22 Luca Marini Ducati 1:31.332 +2.293

