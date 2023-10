MotoGP, il Gran Premio d'Australia anticipato al sabato causa meteo

La Dorna e la MotoGP hanno comunicato, al termine del programma in pista del venerdì, un'importante cambio di programma nel weekend del Gran Premio d'Australia. Il tradizionale Gran Premio domenicale è stato anticipato al sabato e si svolgerà al termine della sessione di qualifica della Moto2, al posto della gara sprint, alle ore 6.10 italiane, le 15.10 locali. Questo perché, nonostante il maltempo previsto anche per domani a Melbourne e Phillip Island, il meteo dovrebbe consentire lo svolgimento dell'attività in pista. Molto più complicato che ciò possa verificarsi invece domenica, quando sono previsti fortissime raffiche di vento e violenti temporali, condizioni con le quali non si potrebbe correre e potrebbero saltare anche le gare di Moto2 e Moto3. A proposito del programma domenicale, la Tissot Sprint del sabato, dovrebbe prendere dunque il posto lasciato libero dalla gara, domenica alle 14 ora locale, le 5 del mattino in Italia. Tutto questo, come appena raccontato, meteo permettendo.

Non è di certo questa una buona notizia per Francesco Bagnaia, che avrà molto meno tempo per provare a trovare il feeling con la sua Ducati, un feeling apparso ancora lontano nella mattinata del venerdì, quando il campione del mondo ha chiuso in 11° posizione le ''practice'', o prequalifiche, rimanendo fuori dalla Q2. Il suo rivale Jorge Martin, che in classifica paga 18 punti di distacco dopo i fatti di Mandalika, avrà invece un'ottima opportunità di far fruttare il suo lavoro già al sabato, provando a recuperare il più possibile nella gara anticipata, sebbene i riferimenti presi oggi da lui e da tutto il resto dello schieramente potrebbero essere stati intuili. Per domani, infatti, è previsto comunque meteo avverso e c'è il forte rischio che piova sia nel corso delle qualifiche mattutine (previste per l'1.50 italiana) sia nel corso della gara.

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/10/2023