MotoGP Australia 2023, Binder il più veloce, Bagnaia solo 11°, per lui c'è la Q1

Le prequalifiche del Gran Premio d'Australia sono un déjà vu dell'Indonesia per Pecco Bagnaia, che non riesce a trovare il feeling con la moto e nonostante un ultimo giro generoso, non riesce a fare meglio che 11°, lontano peraltro quasi 2 decimi dalla top ten, nella quale ci sono ben cinque Ducati meglio della sua, peraltro non nelle posizioni di vertice. Il più veloce di tutti è stato Brad Binder con la KTM, unico sotto la barriera dell'1:28, lontano meno di due decimi sul record della pista. Il sudafricano ha fermato i cronometri sull'1:27.943, rifilando 148 millesimi al suo compagno di squadra, nonché padrone di casa, Jack Miller. Dietro alle due moto di Mattighofen si è piazzato Maverick Vinales con l'Aprilia, che per un centesimo è stato più rapido della prima delle Ducati, quella dell'aspirante campione Jorge Martin, quarto a 279 millesimi. L'iberico non è peraltro riuscito a fare meglio anche per ''colpa'' di Pecco, che nel finale l'ha trovato sulla sua strada più lento di lui, nonostante fosse l'italiano nel corso di un giro lanciato. E questo la dice lunga su quanto Bagnaia non sia ancora a posto con la moto.

I QUATTRO CAMPIONI DEL MONDO IN Q1 Si qualificano direttamente alla Q2 anche Pol Espargaro con la KTM, poi un tris di italiani con Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, tutti con la Ducati, poi l'Aprilia di Aleix Espargaro e la ducati di Johann Zarco. Tra primo e decimo ci sono 513 millesimi, Bagnaia è 11° a 699 millesimi. È in buona compagnia Pecco, perché assieme a lui restano fuori dalla Q2 altri tre campioni del mondo: Marquez, Quartararo e Mir. Dalla 12° alla 15° posizione ci sono 4 raccolti in 19 millesimi entro il tempo di Bagnaia: Alex Rins (Honda) Augusto (KTM) e Raul Fernandez (Aprilia) e Alex Marquez (Ducati). Problemi, invece, per l'altro Marquez, Marc, che va in ''testacoda'' in curva 10 e non trova il feeling nei minuti successivi, chiudendo 16°. Chi sembrava potercela fare è invece Fabio Quartararo, ma il francese con la sua Yamaha ha trovato in piena traiettoria Augusto Fernandez nel corso del suo ultimo tentativo, fatto che potrebbe portare a un long lap penalty per l'iberico. Negli ultimi cinque posti ci sono Joan Mir (Honda), un sofferente Luca Marini (Ducati), Miguel Oliveira (Aprilia), Takaaki Nakagami (Honda) e Franco Morbidelli (Yamaha)

Soooooooooooo close to saving it! 🥵@marcmarquez93 goes down at Turn 10 for the second time today 💥#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/U9TM1BE7lO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 20, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/10/2023