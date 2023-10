MotoGP Australia 2023, vince il maltempo: annullata la gara sprint!

Il Gran Premio d'Australia si è corso ieri, con una lungimirante decisione da parte della Direzione Gara, che aveva deciso di invertire gara lunga e gara sprint, giudicando più sacrificabile la corsa breve, a rischio di cancellazione a causa del forte vento previsto per oggi. Ed è ciò che si è verificato. Senza neanche provare ad allestire una griglia di partenza, i commissari hanno ascoltato i rappresentanti dei team e poi annunciato, con una mezzoretta di anticipo sull'orario di partenza previsto, di cancellare l'evento. Il pubblico presente si è potuto consolare grazie alla disponibilità dei piloti, che hanno raggiunto la folla assiepata sul rettilineo principale per concedersi a selfie e autografi. In mattinata, con orari anticipati rispetto al solito, erano state fatte partire sia Moto3, gara falcidiata dalle cadute, sia la Moto2, sospesa dopo 10 giri con già un terzo della griglia ritirata. Restava una flebile speranza di partire, ma le condizioni rispetto a quando è stata interrotta la gara della serie cadetta, sono peggiorate, soprattutto quelle del vento, visto che la pioggia ha invece lasciato l'isola di Filippo.

CLASSIFICA CONGELATA Il più deluso di tutti di non partire è forse Jorge Martin, che nel warm up sotto al diluvio aveva mostrato di avere la sua Ducati in mano anche in condizioni così estreme, al contrario di un Francesco Bagnaia che nei dieci minuti del mattino era stato penultimo e più che altro molto attento a non cadere (dirà lui stesso alle interviste di Sky che avevano riscontrato un problema sulla moto, poi risolto). L'Australia va dunque in archivio con 20 punti conquistati da Bagnaia e 11 da Martin, e un margine tra i due salito a 26 punti a vantaggio dell'italiano, quando mancano quattro gare al termine della stagione, a cominciare da quella in programma nel prossimo fine settimana a Buriram, dove si correrà il Gran Premio della Thailandia. Sono dunque 148 i punti massimi conquistabili e tutto è ancora apertissimo in chiave iridata.

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/10/2023