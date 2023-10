MotoGP Australia 2023, Martin velocissimo nelle FP1! Bagnaia rallentato... da un insetto!

La strategia di Jorge Martin è chiara: mettere sin da subito una grande pressione a Francesco Bagnaia, e non solo. Lo spagnolo del team Prima Pramac Racing - Ducati sigla un ottimo 1:29.039 al termine dei primi 45 minuti in pista a Phillip Island, e rifila al secondo ben 7 decimi al secondo e più di un secondo al rivale per il titolo, solamente 11° al termine delle FP1 del Gran Premio d'Australia. C'è un motivo, però, per questi distacchi abissali: l'iberico ha messo nel finale la gomma soft nuova al posteriore, provando sin da subito un paio di time attack, evidentemente vuole sentirsi a posto per la qualifica di domani notte, mentre Pecco ha girato con una Medium per tutto il turno. Inoltre Bagnaia è stato rallentato nel suo ultimo run, quello in cui verosimilmente avrebbe spinto per migliorare il suo crono, da un problema a dir poco inedito: un grosso insetto è rimasto intrappolato nella sua leve del freno destra, spappolandosi alla trazione della stessa e rendendo scivoloso guanto e manubrio del pilota piemontese. E così il run finale è saltato, in quanto si è reso necessario un rientro ai box per pulire il manubrio.

A small issue for @PeccoBagnaia perhaps? 🤔



The team are just cleaning his glove and the lever 👀#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/Z3v1or5aYT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 20, 2023

BENE L'APRILIA Alle spalle di Martin il più vicino è stato a sorpresa Augusto Fernandez con la KTM griffata GasGas, fermatosi a 720 millesimi dal leader, davanti di appena 18 millesimi all'Aprilia di Maverick Vinales. Quarto, a 1''2 dalla vetta, c'è Brad Binder con la KTM, dopodiché, tra il suo 4° posto e l'11° di Bagnaia corrono solo altri due decimi, con in mezzo le Ducati di Johann Zarco, Marco Bezzecchi e Alex Marquez, la KTM del padrone di casa Jack Miller, l'altra Ducati di Enea Bastianini e l'Aprilia di Aleix Espargaro. 12° Marc Marquez con la Honda, caduto nelle primissime fasi mentre aveva in scia proprio Martin. A terra è finito anche Alex Rins con l'altra Honda, poi 14° alla fine, meglio comunque della Ducati di Fabio Di Giannantonio, 16°. In difficoltà, infine, le due Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, 18° e 19°, la Honda di Joan Mir 20°, l'Aprilia di Miguel Oliveira 21° e la Ducati di Luca Marini, ultimo a 2''3 con evidenti problemi anche fisici a causa della clavicola infortunata, su di una pista estremamente faticosa per un infortunio del genere, e dunque in teoria anche il suo compagno del team Mooney VR46, Bezzecchi.

VEDI ANCHE

The first to throw a fresh soft tyre at it! 🔥@88jorgemartin just misses out on the first 1:28 of the weekend! 💨#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/GiWYF90J94 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 20, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/10/2023