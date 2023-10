MotoGP Australia 2023, pole marziana di Martin! Bagnaia si difende bene: terzo

È un Jorge Martin in formato deluxe quello che affronta le qualifiche del Gran Premio d'Australia. Il pilota spagnolo è il più veloce a ogni run, e nell'ultimo abbatte il suo stesso record della pista di oltre mezzo secondo, portandolo a 1:27.246, un tempo mostruoso! Il più vicino alla prestazione dell'aspirante campione del mondo è Brad Binder con la KTM, che si ferma a circa 4 decimi dalla vetta e si prende la seconda posizione in griglia. Dopo la giornata difficile di ieri, però, batte un colpo anche Francesco Bagnaia, che nonostante sia costretto a cedere la scia a Marquez, non si scompone e piazza un buon 27''7 che lo colloca in prima fila e in terza posizione, con l'obiettivo - nella gara di questo pomeriggio australiano - di limitare i danni e salire sul podio.

💥 LAP RECORD = SMASHED 💥@88jorgemartin puts FOUR tenths on the field at Phillip Island! 🤯#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/oT9iRXGJQd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 21, 2023

BEZ ATTARDATO In seconda fila scatteranno Aleix Espargaro con l'Aprilia, abile a cogliere la scia di Martin e a farsi trascinare in quarta piazza, poi due Ducati: quella di Johann Zarco, compagno di squadra del poleman, e quella di un ottimo Fabio Di Giannantonio, che in questa seconda parte di stagione sta mettendo in fila una serie notevole di prestazioni. In terza fila ci sono Marc Marquez con la Honda, che ha invece battezzato la scia di Bagnaia, non riuscendo però a tenere il passo, e due tra i più delusi: Jack Miller con la KTM - che a fine sessione ha polemizzato con Aleix Espargaro, accusandolo di averlo ostacolato - e Maverick Vinales con l'Aprilia, entrambi attesi a un risultato migliore. In quarta fila, infine, scattano un Marco Bezzecchi probabilmente ancora sofferente alla spalla, poi Pol Espargaro con la KTM ed Enea Bastianini con la quinta Ducati.

CONTA LA SCIA Dalla Q1, senza curarsi del gioco delle scie, era avanzato con il miglior tempo Francesco Bagnaia, mentre Marc Marquez ha seguito per tutta la sessione Augusto Fernandez, beffandolo proprio in occasione dell'ultimo tentativo. Il pilota della KTM rossa griffata GasGas finisce per essere passato anche da Alex Marquez con la Ducati, che aprirà la quinta fila al fianco proprio del rookie spagnolo e dell'Aprilia di Raul Fernandez. In sesta fila finiscono invece Joan Mir (Honda), che ha seguito invece Bagnaia in entrambi i run, un Fabio Quartararo in grossa difficoltà e Luca Marini, leggermente meglio di ieri ma ancora sofferente alla spalla. Settima e ultima fila per Miguel Oliveira (Aprilia), Franco Morbidelli (Ducati) e Takaaki Nakagami (Honda). Non parte invece Alex Rins, per un riacutizzarsi del dolore alla gamba. Il pilota iberico che ieri era stato il migliore in sella a una Honda, ha deciso di non rischiare.

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/10/2023