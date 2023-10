MotoGP Australia 2023, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda in Oceania per il Gran Premio d'Australia: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Phillip Island

GP D'AUSTRALIA IN TV Il mondiale della classe MotoGP decolla da Lombok, attraversa il Mar di Timor e il deserto australiano per approdare a Melbourne, o più precisamente a Phillip Island, dov'è attesa al quint'ultimo round stagionale. L'Indonesia ha visto trionfare Jorge Martin nella gara del sabato, salvo poi cadere alla domenica lasciando pista libera alla super rimonta di Francesco Bagnaia, dalla 13° posizione al successo finale! Il campione del mondo torna così in testa al mondiale dopo aver perso brevemente il comando nella notte tra sabato e domenica, e può contare ora su 18 punticini di margine sull'agguerrito rivale, che resta una minaccia enorme per la sua riconferma. Con Marco Bezzecchi staccato di oltre 60 punti, per ora i riflettori resteranno puntati sui due primi ducatisti in classifica e sulla loro sfida che si rinnoverà in Australia, dove lo scorso anno ci fu una delle gare più belle dell'anno, con sette piloti raccolti sul traguardo in meno di un secondo!

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel sedicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali. L'appuntamento australiano sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in differita (le gare) anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD E TV8

Venerdì 20 ottobre

00.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

00.50 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

01.45 - PROVE LIBERE 1 - MOTOGP (SKY, NOW)

04.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

05.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

06.00 - PREQUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW)

Sabato 21 ottobre

23.40* - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

00.25 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

01.10 - PROVE LIBERE 2 - MOTOGP (SKY, NOW)

01.50 - QUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

03.50 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW)

04.45 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW)

06.00 - SPRINT - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

*Venerdì 13 ottobre

Domenica 22 ottobre

00.40 - WARM-UP - MOTOGP (SKY, NOW)

02.00 - GARA - MOTO3 (SKY, NOW, differita su TV8 alle 11.15)

03.15 - GARA - MOTO2 (SKY, NOW, differita su TV8 alle 12.30)

05.00 - GARA - MOTOGP (SKY, NOW, differita su TV8 alle 14.15)

VEDI ANCHE

MotoGP Giappone 2023, Motegi: Jorge Martin e Francesco Bagnaia (Ducati)

TUTTO SUL GP D'AUSTRALIA 2023

Il Phillip Island Circuit, sorto sull'omonima isola a una manciata di chilometri da Melbourne, è la casa del motociclismo australiano. La piccola isoletta ha ospitato la prima gara a due nel lontano 1931 (a quattro ruote addirittura negli anni '20), ma un tracciato permanente fu costruito solo nel 1956. Il circuito cadde in rovina negli anni '70, fino a quando non fu acquistato nel 1985 e sottoposto a un restyling che lo renderà la pista oggi amata da tutti i piloti del mondo. La MotoGP vi ha corso due anni nel 1989 e 1990 prima di tornarvi in pianta stabile dal 1997 in poi, con l'unica pausa a causa della pandemia nel 2020 e 2021. La pista è lunga 4,4 km e presenta 12 curve, 7 a sinistra e 5 a destra. Il rettilineo più lungo è di 900 metri per una carreggiata di 13 metri. Il record sul giro in gara appartiene a Marc Marquez in 1'28.108, stabilito con la sua Honda nel lontano 2013! Nella stessa occasione, Jorge Lorenzo su Yamaha siglò il vecchio record assoluto del tracciato in qualifica con il tempo di 1'27.899, battuto solo lo scorso anno da Jorge Martin, che scattò in pole con il tempo di 1:27.767. Anche per il record di velocità occorre tornare al 2022, con Enea Bastianini che ha toccato i 356,4 km/h con la sua Ducati Desmosedici GP21.

L'incognita pioggia penderà come una spada di Damocle sulla testa dei piloti impegnati nel GP di domenica. È previsto infatti un brusco calo delle temperature, dai 22° gradi di venerdì ai 13° domenicali, con possibilità di rovesci. Occhio, inoltre, al vento, che potrebbe rovinare i giochi soffiando a circa 50 km/h in occasione della gara. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 19 ottobre - Temperature: max 22°, min 16°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 66%, vento 18km/h.

Sabato 20 ottobre - Temperature: max 18°, min 11°; nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 66%, vento 31km/h.

Domenica 21 ottobre - Temperature: max 13°, min 11°; rovesci, precipitazioni 70%, umidità 74%, vento 50km/h.

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti l'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/10/2023