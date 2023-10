MotoGP Indonesia 2023, Martin implacabile, vince la sprint ed è il nuovo leader iridato!

Jorge Martin è meritatamente il nuovo leader del mondiale. Lo spagnolo vince la sprint del Gran Premio d'Indonesia e prosegue la sua marcia inarrestabile verso l'iride, corsa che lo vede ormai nei panni di favorito d'obbligo. Bagnaia riesce a limitare un po' i danni, ma resta invischiato tutta al gara dietro al compagno Bastianini, con la scelta discutibile della Ducati di non fare alcun gioco di squadra. 2 punticini raccolti da Bagnaia contro i 12 di Martin, fanno 10 punti persi dal campione del mondo, che ora insegue a -7 in classifica. Sul podio salgono i due alfieri del Mooney VR46 Racing, i ragazzi di Valentino Rossi entrambi infortunati ed entrambi superlativi, e bravi a sfruttare il calo di Maverick Vinales nel finale. Luca Marini e Marco Bezzecchi, in quest'ordine, terminano sul podio, poi lo spagnolo dell'Aprilia, che precede la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati di un ottimo Fabio Di Giannantonio. Chiudono la zona punti i già citati Bastianini e Bagnaia, con Miller sulla KTM nono. Cadono Marc Marquez e Aleix Espargaro, quest'ultimo trascinandosi dietro l'incolpevole Brad Binder. In virtù di questi risultati la Ducati vince il titolo costruttori 2023 con 5 gare e mezzo d'anticipo sulla fine della stagione: un dominio.

SUPER VINALES, GIU MARQUEZ! Cielo terso e temperature alte, la sprint di Mandalika scatta in condizioni perfette con i piloti che si allineano sul traguardo dopo il giro di ricognizione. In pole scatta Marini, con Martin 6° e Bagnaia 13°, chiamato a raddrizzare un weekend sin qui storto. Allo spegnimento dei semafori scatta benissimo Vinales dalla seconda posizione e si prende la testa davanti a Marini e Quartararo. Partenz discreta pre Martin che è 5° dietro a Binder, mentre Marquez, dopo aver passsato Espargaro, scivola e finisce nella ghiaia. Martin intanto passa Binder e si prende la quarta posizione, mentre Bagnaia al via guadagna solo un paio di posizioni ed è 11° a ridosso del compagno di squadra Bastianini. Martin si ingarella subito con Quartararo all'inizio del secondo giro invertendo le posizioni due volte con il francese e restando dietro. Il terzo tentativo è quello buono e Martin sale in terza posizione.

🚦 LIGHTS OUT IN LOMBOK 🚦



Maverick gets the better of @Luca_Marini_97 into Turn 2! Bagnaia is 12th! ⚔️#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/4guKCFlX3f — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 14, 2023

DISASTRO ESPARGARO! Nel tentativo di recuperare le posizioni perse in partenza, Espargaro scivola all'interno di Binder e trascina fuori gara il pilota sudafricano, che riesce a ripartire ma la gara è ormai rovinata. Bagnaia ne approfitta e sale in nona posizioni, con Di Giannantonio 5°, Bezzecchi 6° e Miller 7° davanti a Batianini. Questi i quattro piloti che Bagnaia deve provare a superare se vuole difendere la prima piazza nel mondiale, virtualmente già appannaggio di Martin. Davanti Vinale riesce a mettere 7-8 decimi tra se e Marini e a impostare il ritmo, con Martin che mette nel mirino il pilota italiano. Miller va invece lungo a una curva e facilita il compito di Bagnaia che scala in ottava posizione, pur non riuscendo ad attaccare il compagno Bastianini.

MARTIN SECONDO! Jorge Martin si prende la seconda posizione con una staccata folle su Marini all'inizio del quinto giro, e mette nel mirino Vinales, che nel frattempo ha portato a un secondo il suo vantaggio sull'iberico. Quartararo segue in quarta posizione e spera nel podio, davanti a un poker di italiani: Bezzecchi, Di Giannantonio, Bastianini e Bagnaia. Chi gira più veloce di tutti in questo momento è proprio il Bez, che in 1:30''7 sigla il giro più veloce della gara e va a passare Quartararo, prendendosi la quarta posizione e mettendo nel mirino la terza del compagno. Bagnaia, ottavo, è a 2-3 decimi dal compagno, ma entrambi sono staccati da un Fabio Di Giannantonio in versione deluxe. Manca più di metà gara ma sia Martin sia Bagnaia sono gravati di un track limit warning.

CROLLO VINALES, FUGA MARTIN! Martin decimo dopo decimo torna su Vinales e porta il suo svantaggio a meno di mezzo secondo, con Marini che sembra riuscire a seguirlo e Bezzecchi che continua a rimontare qualche decimo. Bagnaia, invece, viene rallentato da Bastianini che gli chiude ogni porta costringendolo a frenare e limitandone la rimonta. 5 giri alla fine e Martin sente il profumo dello scarico di Vinales, con Marini che è però ancora lì. L'attacco arriva nello stesso punto in cui aveva passato Marini, e riesce con l'iberico che si prende la vetta della classific, sia della sprint, sia della classifica iridata. Per difendere la prima posizione, Bagnaia avrebbe bisogno ora del secondo posto: impossibile. Dopo il sorpasso Martin prende subito un margine importante su Vinales e se ne va verso la vittoria, con il pilota dell'Aprilia che deve preoccuparsi di Marini che al giro successivo lo passa allo stesso identico modo! E Bezzecchi è arrivato alle sue spalle!

MARTIN NUOVO LEADER IRIDATO! A tre giri dal termine arriva anche il tentativo di Bezzecchi, che però va lungo e si fa incrociare la traiettoria da Vinales. Davanti, intanto Marini prova a ricucire su Martin, prendendogli un paio di decimi e riportandosi entro il mezzo secondo. Bagnaia, intanto, resta inchiodato dietro al compagno, incapace di superarlo. A due giri dalla fine ci riprova Bez, ma va ancora più largo e Vinales salva la terza posizione. Davanti, intanto, Marini è a 3 decimi abbondanti da Martin, che però non si deconcentra. A deconcentrarsi è invece Marini che commette un errore, rischia di cadere, e piomba a 1''3 dallo spagnolo. La gara, di fatto, finisce qui. L'ultimo giro è una sfilata per Martin che fa bottino pieno e continua il suo momento super! Lo spagnolo è il nuovo leader della classifica! Sul podio salgono Marini e Bezzecchi, che all'ultimo tentativo riesce a sopravanzare Vinales. Quartararo, Di Giannantonio, Bastianini, Bagnaia e Miller chiudono la lista dei piloti a punti.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/10/2023