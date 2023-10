MotoGP Indonesia: Bezzecchi prova a correre, rientrano Marini, Alex Marquez e Bastianini

Marco Bezzecchi sfida le leggi della medicina e prova, eroicamente, a correre nel weekend MotoGP di Mandalika. Il giovane talento riminese si è infatti fratturato la clavicola solo domenica 8 ottobre, in seguito a una caduta in allenamento al Motor Ranch di Valentino Rossi ed è stato subito operato a Modena dal professor Porcellini. Ciononostante, il pilota del Team VR46 ha deciso di partire per l’Indonesia, dove ci sarà da superare la visita medica in circuito per ottenere il permesso di scendere in pista e difendere il terzo posto in classifica generale.

MotoGP India 2023, Greatern Noida: Marco Bezzecchi (Ducati). Credits: MotoGP.com

WEEKEND DI RIENTRI Nell’attesa di scoprire – avremo delle risposte in tal senso soltanto giovedì 12 ottobre – se Bezzecchi sarà dichiarato “fit to race” (e cioè in salute per disputare la gara), il weekend di Mandalika dovrebbe comunque garantire il rientro di molti dei piloti che si erano infortunati nelle scorse gare. Per il Team VR46 dovrebbe esserci ad esempio già il ritorno di Luca Marini, che si era fatto male alla clavicola cadendo nella Sprint Race del GP d’India, saltando quindi anche la gara in Giappone. Previsto poi il rientro, sempre previo superamento delle visite mediche, anche per Alex Marquez (fermo dopo l’infortunio nelle qualifiche di Buddh) ed Enea Bastianini, finito ko in seguito alla rovinosa caduta al via del GP a Barcellona.

MotoGP Catalogna 2023, Barcellona: Enea Bastianini (Ducati) | Foto: motogp.com

PARLA BEZ “La mia – dice Bezzecchi prima del weekend di Mandalika – sarà una corsa contro il tempo per cercare di essere in pista venerdì mattina. L’infortunio non ci voleva, soprattutto in questo momento decisivo della stagione. Subito dopo l’operazione si è prospettata la possibilità di cercare di partecipare alla gara e, dopo 48 ore, i consulti medici e un programma di fisioterapia molto intenso fino all’ultimo minuto, con il team abbiamo deciso di raggiungere l’Indonesia per avere il 'fit to race'. Non sarà facile, sarà un week end davvero impegnativo, ma vorrei provarci. Un grazie sentito a squadra, equipe medica, Academy e tifosi che mi hanno sostenuto in questi giorni”. Bez è a +64 sulla Ktm di Brad Binder, mentre paga un gap di 54 punti dal leader del Mondiale, Pecco Bagnaia.

Pubblicato da Salvo Sardina, 11/10/2023