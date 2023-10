MotoGP, brutta tegola per Bezzecchi: cade al ranch di Valentino e si frattura la clavicola

Marco Bezzecchi salterà il prossimo Gran Premio di Indonesia MotoGP, in programma nel weekend del prossimo 15 ottobre. Il forte pilota riminese del team VR46, attualmente terzo nella classifica del Mondiale alle spalle di Francesco Bagnaia e Jorge Martin, si è infatti fratturato la clavicola dopo una caduta in allenamento al Motor Ranch di Valentino Rossi. Bez, secondo quanto riportato da Paolo Ianieri sulla Gazzetta dello Sport, è stato quindi operato in mattinata all’ospedale di Modena dal professor Giuseppe Porcellini per ridurre la frattura e velocizzare i tempi di recupero.

MotoGP Argentina 2023, Termas de Rio Hondo: Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46)

IL RECUPERO A proposito di recupero, il grosso problema per Bezzecchi è che nel prossimo weekend inizierà una faticosa tripletta di gare consecutive, che porteranno il circus delle due ruote a viaggiare in 15 giorni da Mandalika a Phillip Island e poi ancora a Buriram. Proprio la tappa del GP di Thailandia, in programma il 29 ottobre, potrebbe essere quella più adatta per il rientro in pista. Per il team VR46 c’è comunque una piccola buona notizia: dopo la frattura alla clavicola sinistra per la caduta in India, Luca Marini dovrebbe essere in grado di rientrare in pista proprio in Thailandia.

Pubblicato da Salvo Sardina, 08/10/2023