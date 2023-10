Il duello Bagnaia-Martin fa volare gli ascolti globali della MotoGP

Esiste una MotoGP anche dopo Valentino Rossi. I dati di crescita globale della categoria per eccellenza del motociclismo indicano che c'è una ripresa dell'interesse da parte del pubblico nel campionato numero 1 del mondo a due ruote. I dati, resi noti dalla Dorna, risalgono tra l'altro ai primi 12 Gran Premi, senza considerare che con le gare di Misano, Greater Noida e Motegi l'interesse è cresciuto ancora di più per una lotta iridata che vede due piloti - Francesco Bagnaia e Jorge Martin - sfidarsi punto a punto, e un terzo, Marco Bezzecchi, che può ancora firmare la sorpresa iridata. In questo contesto si segnala in prima istanza una crescita del 20% dell'aumento del pubblico televisivo globale.

MotoGP India 2023, Greatern Noida: Marc Marquez (Honda). Credits: MotoGP.com

NUMERI RAGGUARDEVOLI Parte del merito di questi risultati è dovuto anche all'introduzione della Sprint Race del sabato pomeriggio. Se ci limitiamo solamente al sabato, infatti, il dato dell'aumento di pubblico rispetto allo stesso giorno dell'anno 2022 è di oltre il 50%, un dato mantenuto per tutti e 12 i GP sotto esame. Anche alla domenica il segno più è la regola davanti ai numeri di tutte le gare sin qui corse. Il numero di spettatori presenti in pista non solamente ha raggiunto i livelli pre-Covid19, ma ha anche superato i dati del 2019, con il Gran Premio di Francia a Le Mans a trainare questo dato, grazie alle 280.000 presenze complessive del weekend, davanti a quello di Germania al Sachsenring con 250.000. Ma sono un po' tutti i GP ad avere aumentato il numero di spettatori, con picchi dell'80% e del 60% e altri tre GP cresciuti del 30%. Per quanto riguarda la gara di Le Mans il dato di crescita è del 23,9%, comunque ottimo se si considera che si partiva già dai 210.000 spettatori del 2022. Il numero totale di fan che ha assistito a una gara in pista nel 2023 ammonta, dopo 12 GP, a 1,6 milioni, con una media di oltre 130.000 a gara.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/10/2023