Honda e Marquez, l'addio è ufficiale. Lo spagnolo sarà un pilota Ducati

Ne parlavamo proprio stamattina sulle colonne del nostro giornale, e l'ufficialità è arrivata alle 14 in punto ora italiana di questo mercoledì 4 ottobre. Marc Marquez non sarà più un pilota Honda al termine della stagione in corso. Raggiungerà il fratello Alex in seno al team Gresini Racing, prendendo il posto di Fabio Di Giannantonio. Il pilota spagnolo ha poi pubblicato sui suoi social l'addio alla Honda, un video con le immagini degli innumerevoli successi raggiunti con la casa di Tokyo negli 11 anni di corsa insieme: 6 campionati del mondo, 5 triple crown, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position.

IL COMUNICATO Nel comunicato si legge: ''Honda Racing Corporation e Marc Marquez hanno deciso di comune accordo di terminare il proprio accordo quadriennale prematuramente, al termine della stagione 2023. [...] Entrambe le parti sono d'accordo che era nei migliori interessi reciproci perseguire altri obiettivi, e augurano l'un l'altro il maggior successo possibile in futuro. Questo accordo mette fine a 11 anni di collaborazione tra il numero #93 e la HRC [...]. Marquez ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP ad Austin nel 2013, diventado il più giovane vincitore della premier class più tardi nello stesso anno. Nel 2014 ha difeso il suo titolo e vinto le prime 10 gare consecutivamente, confermando il suo titolo nel 2016, 2017, 2018 e 2019 come pilota del team Honda Repsol. Entrambe le parti continueranno a dare il massimo per supportarsi per i restanti round del mondiale 2023 di MotoGP''.

Pezzo in aggiornamento

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/10/2023