MotoGP Giappone 2023: gara dimezzata! Martin vince, Bagnaia è secondo!

Un Gran Premio del Giappone da tregenda, come si suol dire in questi i casi, ma dimezzato dalla pioggia intensa, viene vinto da Jorge Martin, bravo a comandare fino al 12° giro, con un Francesco Bagnaia fin lì ancora in ballo per la vittoria ma che non ha potuto però giocarsi le sue carte fino alla fine, e probabilmente va bene così visto il pericolo estremo di queste condizioni. Alle spalle della doppietta Ducati, sul podio sale la Honda e dunque Marc Marquez, che aveva da poco superato la Ducati del buon Marco Bezzecchi, quarto, e l'Aprilia di Aleix Espargaro, quinto. Nella top ten chiudono anche Jack Miller con la sua KTM (Che con questo risultato priva la Ducati della gioia di festeggiare il titolo costruttori in estremo anticipo), Augusto Fernandez (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Raul Fernandez (Aprilia) e Fabio Quartararo (Yamaha).

CAOS PIOGGIA! Piove nella notte, ma prima del via la pista si era asciugata soprattutto in traiettoria ed era stata gommata dalle classi Moto3 e Moto2. Poco prima del via, però, ha ricominciato a scendere qualche goccia di pioggia, e dopo il giro di ricognizione i piloti vanno a schierarsi tutti sulla griglia sotto al cielo plumbeo e con le gomme slick. Si accendono i semafori e allo spegnimento parte benissimo Martin dalla prima casella. Alla prima curva vanno lunghi Vinales e Zarco, con lo spagnolo che cade. La gara è dichiarata bagnata e dietro a Martin si mettono a seguire Binder e Bagnaia, con Espargaro risalito in quarta posizione. Bezzecchi è invece sprofondato in 12° dopo essere andato lungo e aver causato l'incidente di Zarco e Vinales. Al termine del primo giro tutti i piloti tornano ai box tranne Pirro, Quartararo, Bradl, Morbidelli e Crutchlow che transitano in testa al termine del primo giro. Martin torna dentro 6° davanti a Espargaro, Marquez, Miller e Bagnaia, 10°, con Bezzecchi 11°.

🚦 LIGHTS OUT IN JAPAN 🚦@88jorgemartin leads as the rain spots fall! 🌧️



Vinales is in the gravel after Turn 1 contact! 💥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/o3NttslxTv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 1, 2023

MARTIN LUNGO! Per la seta posizione duellano Martin ed Espargaro, con Marquez seguito da Bagnaia e Bezzecchi. Bez sembra avere la moto in mano sotto la pioggia e supera Bagnaia, mentre tornano ai box anche Quartararo e Crutchlow. Davanti ci sono Pirro, Bradl e Morbidelli, che è rimasto dentro con le gomme slick. Poi 4° Martin, su Espargaro, Marquez, Bezzecchi, Bagnaia, Miller e Di Giannantonio. Questa la top ten al termine del terzo giro.Martin va però lungo e scivola fino alla 10° posizione, passato da tutti i piloti appena menzionati, e inizia a ingarellarsi con Diggia. Il gruppone dal quarto posto raggiunge Morbidelli e lo inizia a sorpassare, mentre si ferma anche Bradl. In testa resta Pirro, poi Espargaro, Marquez, Bezzecchi, Bagnaia, Morbidelli, Martin, Miller, Oliveira e Di Giannantonio.

BENE PECCO, MARTIN RIMONTA! La pioggia cala di intensità, con Pirro che vanta una decina di secondi di margine su Espargaro, poi Marquez, Bezzecchi, Bagnaia, Martin e Miller seguono tutti incolonnati, davanti a Oliveira, Di Giannantonio e Mir. Bagnaia si riprende la posizione su Bezzecchi, che ha negli scarichi Martin: i tre che si giocano il mondiale diventano 3° 4° e 5° con Pirro che torna ai box e lascia il comando a Espargaro, seguito da Marquez. Mentre Bagnaia avvicina Marquez, Martin prova a farsi sentire da Bezzecchi con Espargaro che ha un vantaggio di un secondo abbondante sugli inseguitori. Martin passa Bezzecchi appoggiandosi sulla sua carena proprio mentre Bagnaia riesce a superare Marquez, che è facile preda anche di Martin alla curva successiva. Espargaro vede il suo vantaggio ridursi su Bagnaia e su un Martin che sembra essere il più in palla al momento. Al giro 6 arriva il primo ritiro, eccellente, quello di Brad Binder che scivola e finisce nella ghiaia.

MARTIN PRIMO! Martin passa Bagnaia ed Espargaro in poche curve e se ne va, con Pecco che supera anche lui lo spagnolo dell'Aprilia tornando in seconda posizione, il tutto nel breve volgere del settimo giro. I due che si giocano il mondiale sono nelle prime due posizioni, e da dietro arriva anche Bezzecchi, che ha passato Marquez ed ora è nella coda dell'Aprilia. Oliveira, Marquez, Mir, Miller, Di Giannantonio e Raul Fernandez chiudono la top ten. L'attacco di Bezzecchi arriva alla fine del settimo giro, mentre davanti Martin prova a prendere del margine su Bagnaia che però non molla, e resta a otto decimi dallo spagnolo. Bezzecchi prova la risalita, mentre Espargaro viene passato anche da Oliveira e Marquez e scivola in sesta posizione. Ma la gara è anora lunghissima, con ben 16 giri ancora da fare.

MIR VS MILLER! La pioggia aumenta di intensità e Martin mette un secondo tra sé e Bagnaia. Bezzecchi segue a circa 2'' dal connazionale, con Oliveira e Marquez non distanti. Espargaro mantiene la sesta piazza su Miller, Mir, Raul Fernandez e Di Giannantonio. Nel corso del nono giro bel duello tra Mir e Miller con lo spagnolo che passa l'australiano e si prende la settima piazza, ma lo stesso gliela rende poco più avanti andando però lungo e rientrando in pista fuori dalla top ten! Intanto Zarco rimonta, superando Diggia e Miller, e prendendosi la nona piazza dietro Raul Fernandez. Comincia il 10° giro e tra Martin e Bagnaia c'è sempre un secondo preciso, con Bezzecchi che nel frattempo ha recuperato qualche decimo, distante 1''2 da Pecco. Ma non è il Bez il più veloce in pista, bensì Oliveira, che ora è negli scarichi dell'italiano, portandosi dietro anche Marquez.

MARQUEZ RIMONTA! Proprio nel suo momento migliore, però, Oliveira viene infilato da Marquez, e i due perdono un po' il contatto da Bezzecchi, che prosegue a recuperare su Bagnaia, il quale commette un piccolo errorino e sale a 1''2 da Martin. Il distacco sale ancora a 1''5, forse ha chiesto troppo Pecco alla sua gomma posteriore? Lo sapremo a breve, mentre Bezzecchi si fa minaccioso nei confronti di Bagnaia. Dietro di loro cala Oliveira che viene addirittura ripreso da Espargaro, mentre chiudono la top ten Mir, Zarco, Miller e Augusto Fernandez. Diggia è 11° con Raul Fernandez calato in 12° piazza. Commette un errore però Mir che viene passato in un sol colpo da tre piloti. Sul bagnato emerge intanto tutta la classe di Marquez, che passa Bezzecchi e lo lascia preda di Espargaro, prendendosi la terza posizioni e avvicinandosi pericolosamente a Bagnaia! Si ferma ai box Oliveira, forse per un problema. Diluvia intanto sulla pista di Motegi. Espargaro alza un braccio ma la corsa continua.

BANDIERA ROSSA! Cade Zarco all'uscita del tunnel demolendo la sua moto, sta piovendo tantissimo ora. Bagnaia rimonta fino a 1''2 su Martin, ma sia Pecco che Marquez alzano il braccio e la direzione gara espone la bandiera rossa! Piove troppo. Si riproverà a partire più avanti, se non fosse possibile verrà probabilmente assegnata la metà dei punti con Martin che ne recupererebbe altri 2,5 su Bagnaia. Questa la classifica al momento della sospensione: 1° Martin, 2° Bagnaia, 3° Marquez, 4° Bezzecchi, 5° Aleix Espargaro, 6° Miller, 7° Augusto Fernandez, 8° Di Giannantonio, 9° Raul Fernandez, 10° Quartararo, 11° Nakagami, 12° Mir, 13° Crutchlow, 14° Bradl, 15° Pol Espargaro, 16° Pirro, 17° Morbidelli, 18° Vinales. Zarco non è riuscito a riportare ai box la moto passando per la strada corretta ed è dunque fuori dalla gara, mentre Oliveira potrà ripartire dalla pitlane, così come Vinales.

🚩 RED FLAG 🚩



Race stopped due to the increasingly heavy rain 🌧️#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/5nFfMU1eti — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 1, 2023

NON SI RIPARTE, VINCE MARTIN! La direzione gara comunica che alle 14.50 ora locale, le 8.50 italiane, si ripartirà. I piloti tornano a schierarsi in griglia prima che la visibilità cali ulteriormente, ma la pioggia è ancora intensa. I piloti copiono il giro di allineamento, il cosiddetto Sighting Lap, poi si schierano sulla griglia e partono per il giro warm up lap, una seconda occasione di saggiare le condizioni della pista. Quartararo e Marquez alzano il braccio, non ci sono le condizioni per andare avanti. Sventola di nuovo la bandiera rossa e i piloti tornano tutti a i box. La gara finisce qui, la gara viene considerata completa con il 100% dei punti assegnati per via del 50% della distanza di gara completata, per via della nuova regola (prima era 3/4). In virtù di questo risultato Martin risale in classifica e ora e a -3 punti da Bagnaia, quando mancano 6 weekend alla fine del mondiale.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/10/2023