MotoGP Giappone 2023, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda in Asia per il Gran Premio del Giappone: gli orari per seguire in tv e streaming la gara del Twin Ring di Motegi

GP DEL GIAPPONE IN TV Sette gare alla fine, il Gran Premio del Giappone a Motegi potrebbe essere quello che sancirà la definitiva riapertura del mondiale 2023, dopo che Jorge Martin ha recuperato una cinquantina di punti nelle ultime tre uscite su Francesco Bagnaia. Il campione del mondo ha l'obbligo di riscattarsi dopo l'errore commesso al Buddh International Circuit, dove Marco Bezzecchi ha dominato la gara, avazando fortemente la sua candidatura al titolo mondiale. Saranno loro tre i protagonisti del prossimo weekend o ci sarà spazio per qualche inserimento? Nella casa della Honda, ad esempio, è atteso a un buon risultato Marc Marquez, che ha mostrato segni evidenti di progressi proprio in India, così come Fabio Quartararo, reduce dal podio di Greater Noida. E non dimentichiamoci gli alfieri di KTM e Aprilia, mentre lato Ducati mancheranno all'appello gli infortunati Alex Marquez e Luca Marini.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel quattordicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento nipponico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in differita (le gare) anche sul digitale terrestre su TV8.

MotoGP Germania 2023, Sachsenring: Francesco Bagnaia e Jorge Martin (Ducati)

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 29 settembre

02.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

02.50 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

03.45 - PROVE LIBERE 1 - MOTOGP (SKY, NOW)

06.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

07.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

08.00 - PREQUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW)

Sabato 30 settembre

01.40 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

02.25 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

03.10 - PROVE LIBERE 2 - MOTOGP (SKY, NOW)

03.50 - QUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

05.50 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW)

06.45 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW)

08.00 - SPRINT - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

Domenica 1 ottobre

03.40 - Warm Up MotoGP (SKY, NOW)

05.00 - GARA MOTO3 (SKY, NOW, differita su TV8 alle 9:00)

06.15 - GARA MOTO2 (SKY, NOW, differita su TV8 alle 10:30)

08.00 - GARA MOTOGP (SKY, NOW, differita su TV8 alle 12:00)

VEDI ANCHE

MotoGP Giappone 2022, Motegi: Jack Miller (Ducati)

TUTTO SUL GP DEL GIAPPONE 2023

Il Twin Ring di Motegi è stato costruito nel 1997 dalla Honda come test-track ma è presto diventato, viste la sua versatilità, un'ambita meta per i campionati a due e quattro ruote di mezzo mondo. Il debutto nel Motomondiale è arrivato nel 1999 sfruttando la pista tradizionale (il tracciato è dotato anche di un ovale) di 4,8 km con 6 curva a sinistra e 8 a destra con una carreggiata di 15 metri e un rettilineo principale di 762. Il record in gara di questa pista situata nel bellissimo distretto nipponico del Kanto appartiene a Jack Miller, che lo scorso anno ottenne il giro veloce in 1'45''198. Mentre è lo spagnolo Jorge Lorenzo che detiene il record assoluto della pista, stabilito nel 2015 con una pole spaziale da 1'43''790! Il più veloce di tutti invece è stato Enea Bastianini, con 317,6 km/h toccati in fondo al rettilineo con la sua Ducati, anch'esso nel 2022. Sono tutti fortemente a rischio caduta, pioggia permettendo.

Pioggia? Non pioggia? Chissà. Il cielo su Motegi, di sicuro, non prometterà nulla di buono, ma se si aprirà o chiuderà ulteriormente rispetto alla nuvolosità prevista, è tutto da scoprire. Le temperature, comunque, saranno buone, forse anche un po' alte. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 29 settembre: temperature: max 28°, min 19°; nuvoloso, precipitazioni 40%, umidità -, vento -.

Sabato 30 settembre: temperature: max 27°, min 19°; nuvoloso, precipitazioni 40%, umidità -, vento -.

Domenica 01 ottobre: temperature: max 28°, min 18°; nuvoloso, precipitazioni 40%, umidità -, vento -.

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti l'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/09/2023