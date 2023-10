Moto2 Giappone 2023, a Motegi vince Chantra. Acosta sempre più leader

La vittoria del Gran Premio del Giappone va al dominatore del weekend di Motegi che, per una volta, non è Pedro Acosta, bensì il thailandese Somkiat Chantra, in testa sin dal venerdì in ogni singolo turno, nonché poleman e titolare del giro veloce. Il pilota del team Asia, che scattava dalla pole, se n'è subito andato nei primi giri lasciando sul posto gli altri a lottare per la seconda piazza. Sul podio sono saliti il suo compagno Ai Ogura e il già menzionato Acosta, costretto alla rimonta dopo un largo alla prima curva che lo aveva spinto sulle soglie della top ten. In una gara piuttosto lineare, che ha visto diversi piloti andare lunghi e cadere (tra cui Lowes, Foggia e Garcia), hanno terminato nella top ten anche Dixon, Salac, Gonzalez, Ramirez, Canet, Van der Goorbergh e Binder, mentre uno spento Arbolino ha chiuso solo 11°, tenendosi dietro Roberts, Lopez, Guevara e Baltus. In classifica il pilota italiano, però, paga ora ben 50 punti dall'iberico, che veleggia comodamente verso il secondo titolo mondiale in carriera dopo quello ottenuto da rookie nel 2021 in Moto3.

MOTO3 Come sempre spettacolare anche la gara della Moto3. Sin dal via quattro dei sei più forti se ne sono andati: Denis Oncu, Ayumu Sasaki, Jaume Masia e Daniel Holgado, facendo gara a parte, mentre David Alonso è rimasto impantanato nel gruppone. Alla fine a spuntarla è stato Masia, che a 7 giri dalla fine ha approfittato delle schermaglie tra i rivali per andarsene e per prendersi vittoria e vetta del mondiale in solitaria. Lo spagnolo, ha lasciato sul posto i compagni di fuga, con Oncu che è caduto e gli altri due, Sasaki e Holgado, si sono giocati secondo e terzo posto fino alla fine. A spuntarla è stato allo sprint il giapponese, mentre ai piedi del podio hanno chiuso i due piloti del team Angelus, con Stefano Nepa ottimo quarto, a togliere punti al compagno Ivan Ortola. Nei dieci anche David Munoz, David Alonso, Kaito Toba, Ryusei Yamanaka e Jose Antonio Rueda, con Riccardo Rossi 13° Filippo Farioli 16° e Matteo Bertelle caduto a 7 giri dal termine. Nel mondiale Masia è ora in testa con 199 punti, davanti a Sasaki a 193 e Holgado a 190. Si stacca Oncu, superato in quarta piazza da Alonso, lontano però 40 punti dalla vetta.

L'ordine d'arrivo del GP del Giappone 2023 classe Moto2

La classifica del mondiale - Classe Moto2

L'ordine d'arrivo del GP del Giappone 2023 classe Moto3

La classifica del mondiale - Classe Moto3

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/10/2023