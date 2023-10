MotoGP Giappone 2023, le pagelle di Motegi

LE PAGELLE DI MOTEGI Gara dimezzata ma volti comunque altissimi nel complicato Gran Premio del Giappone, soprattutto per i primi tre che raccolgono lo stesso identico voto. Bene anche Bezzecchi, nonostante un avvio ancora una volta sfortunato, mentre bocciato Binder, che cade e spreca una buona occasione. Di seguito i voti di tutti e 21 i piloti che hanno dato vita alla gara di Motegi.

JORGE MARTIN - VOTO 9 Continua il suo momento magico, vince anche in condizioni così difficili e nonostante un errore che lo aveva fatto retrocedere a inizio gara fino alla soglia della 10° posizione (in realtà 5°, perché davanti c'erano 5 piloti con le gomme slick che si sarebbero fermati da lì a poco). Aveva chiesto parecchio alle sue gomme e se la gara fosse ripartita, forse avrebbe sofferto nel limitare il ritorno di un Bagnaia che sembrava essere anch'esso molto a suo agio sulla moto, ma quando si è audaci, si sa, la fortuna ti aiuta, e Martin in questo momento è il più audace e forte di tutti in pista. Il mondiale è riaperto, ha avuto un pizzico di fortuna, ma anche una vagonata di merito. Ora tutto è possibile.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 9 Oggi non ha sbagliato niente, è stato accorto quando doveva e ha spinto quando poteva. Alla fine il secondo posto è figlio di un pizzico di sfortuna, non solo per il meteo che non gli ha dato la possibilità di finalizzare la sua perfetta strategia, ossia quella di salvare il posteriore per metà gare per poi tornare su fortissimo nella seconda parte, ma anche per un pit-limiter rimasto incastrato un secondo più a lungo che gli è costato cinque posizioni al rientro in pista. Chissà, forse oggi avremmo visto un altro vincitore sul podio senza quel problemino, ma lo stesso Pecco sa che quelli di oggi, viste le condizioni estremamente complicate, più che 25 punti persi sono 20 punti guadagnati.

MARC MARQUEZ - VOTO 9 Quando il meteo annulla le differenze delle moto, il campione emerge, e alla grande. Come Bagnaia, e grazie alla sua enorme esperienza, aveva messo a punto una strategia più attendista, e aveva da poco iniziato la sua rimonta, al punto di essere tornato negli scarichi proprio di Bagnaia dopo la prima altelenante parte di gara, quando è uscita la bandiera rossa. Il terzo posto di oggi non sappiamo se cambierà il futuro di Marc e le sue decisioni ma, se ce ne fosse stato bisogno, è stato l'ennesima conferma che quando è messo nelle condizioni di incidere, il vecchio campione incide ancora.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 8,5 Alla prima curva lui ha sempre problemi, anche quando non cade. Oggi è costretto a rialzarsi perché Bagnaia davanti a lui ha frenato un po' in anticipo, e rialzandosi ha danneggiato Vinales e Zarco, andati entrambi lunghi sulla ghiaia. Lui è scivolato in 12° posizione ma è statto bravo a rimontare fino alla terza, chiedendo però un po' troppo alle sue gomme, al punto che Marquez lo supera poco prima della bandiera rossa. Forse ne aveva ancora per il finale, ma in ogni caso il 4° posto è un ottimo risultato.

ALEIX ESPARGARO - VOTO 8 Subito dopo la partenza si era messo al comando, scivolando poi via via nelle posizioni di rincalzo della top ten, ma quando la pioggia ha iniziato a cadere ancora più forte, è risorto rientrando nella top 5 e finendo non lontano da Marquez. Non possiamo immaginare cosa avrebbe fatto se la gara fosse continuata, ma la prestazione mostrata oggi è stata veramente buona.

JACK MILLER - VOTO 7 L'errore è che quando piove ci aspettiamo sempre che uno come lui vinca e magari anche a mani basse, ma le moto di oggi consentono a un po' tutti i piloti di andare forte sul bagnato, e c'è meno margine per il talento degli specialisti. Ciò nonostante, Jack è stato accorto nelle prime fasi di gara, poi però, dopo un bel duello con Mir va lungo e torna in pista fuori dalla top ten, costretto a una nuova rimonta conclusa poi in sesta posizione. Probabilmente se la gara fosse ripresa, avrebbe potuto dire la sua, su una pista che ama e dove ha già vinto lo scorso anno.

GLI ALTRI IN BREVE

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 7,5 Alterna gare sorprendenti ad altre in ombra. Oggi è in una giornata buona, le condizioni difficili lo esaltano e lui riesce a portare a casa una bella settima posizione.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 7,5 Sta facendo il possibile per difendere la sua sella con le unghie e con i denti da Marquez. Oggi è costantemente nella top 10 e non commette errori, gran buona prova.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 7 Il nono posto in una giornata così difficile è una conferma dei progressi che ha mostrato nelle ultime gare. Sarà una strada lunga ma può portare in alto, deve proseguire così.

FABIO QUARTARARO - VOTO 6,5 Stava conducendo la solita gara in rimonta, dopo essere scivolato a fondo per via della strategia azzardata all'inizio di tenere le slick un giro in più. Sfortunato

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 6 Nella sua gara di casa ci si attendeva un po' di più da lui, che comunque non commette grossi errori e alla fine riesce a non farsi passare dalla Honda ufficiale di Mir.

JOAN MIR - VOTO 6 Generosissimo ma sfortunato. Mir sta tornando, dopo aver vinto il duello con Miller, commette un errore e finisce nelle retrovie. Poteva fare di più, ma manda segnali positivi.

CAL CRUTCHLOW - VOTO 7 Dopo Pedrosa, è sicuramente il più in gamba dei test rider. Subito veloce sulla sua M1 sin dal venerdì, oggi non sbaglia niente e sfrutta condizioni che gli piacciono per fare punti.

STEFAN BRADL - VOTO 7 Non commette errori e nonostante sia salito in sella solo al sabato in sostituzione di Rins, fa quello che deve fare e porta a casa anche due punti che tornano sempre utili.

POL ESPARGARO - VOTO 5 Il più anonimo dei piloti oggi, chi gli finisce dietro ha un motivo valido, lui meno. Non c'era come prestazione e ha pagato un grosso ditsacco dal compagno (17 secondi!).

MICHELE PIRRO - VOTO 7 Nei primi giri di gara era in testa, ha provato a tenere le slick sperando che smettesse presto di piovere e sarebbe stato un jolly, ma non ha funzionato. Bravo comunque a provarci.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 6 Vale lo stesso discorso che per Pirro, piuttosto che la solita gara nelle retrovie ci ha provato, ma non è andata bene. E allora la sufficienza la prende per il coraggio.

MAVERICK VIÑALES - VOTO 6 A lui il 6 lo diamo per la sfortuna che continua a flagellarlo. Oggi era scattato benissimo al via, ma poi è rimasto coinvolto nell'incidente con Zarco e Bezzecchi senza avere colpe.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 7 Stava facendo una gara bellissima, era in lotta per la top 5, ma torna ai box e si ritira con un giro d'anticipo per un problema, peccato perché poteva arrivare un gran bel risultato.

BRAD BINDER - VOTO 5 Una giornata sfortunata per il sudafricano, che prima non trova il bandolo sotto la pioggia, poi cade rovinosamente in staccata mettendo fine alla sua gara.

JOHANN ZARCO - VOTO 5 Dopo un lungo al via, rimonta bene ma poi cade pochi secondi prima della bandiera rossa. Riesce a riportare la moto ai box ma non come da regolamento, ed è fuori gara.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/10/2023